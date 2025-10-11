Stadtderby Altenerding gegen Langengeisling elektrisiert Fans

Beide Teams gehen mit Personalsorgen ins prestigeträchtige Derby, das am Samstag im Sepp-Brenninger-Stadion angepfiffen wird.

Auch wenn der Last-Minute-Ausgleich gegen den TSV Gaimersheim schmerzte, richtet sich der Blick der SpVgg Altenerding längst auf das Stadtderby gegen den FC Langengeisling. Das Match, das an diesem Samstag um 16 Uhr im Sepp-Brenninger-Stadion angepfiffen wird, elektrisiert Spieler und Fans gleichermaßen.

SpVgg-Trainer Pedro Locke spürt die Spannung: „Alle brennen auf das Derby, und man hat im Training gesehen, dass jeder Spieler heiß ist und den Anstoß kaum mehr erwarten kann.“ Trotz der Vorfreude ärgert sich Locke noch über die verschenkten Punkte vom vergangenen Wochenende. „Wir hätten uns den Sieg verdient gehabt, aber haben wieder ein Tor in der Schlussphase kassiert. Das ist uns heuer schon mehrmals passiert.“

Geisling siegte zweimal

Personell verlief die Woche aus Altenerdinger Sicht alles andere als optimal. Leistungsträger wie Samuel Kronthaler, der krankheitsbedingt ausfällt, und Co-Trainer Nihad Mujkic, der sich gegen Gaimersheim an der Schulter verletzte, stehen nicht zur Verfügung. Auch Salomon Mwamba muss mit Leistenbeschwerden passen. Hinzu kommen die Sperre von Ajdin Nienhaus und die private Verhinderung von Nessim Mahsas, der auf einer Hochzeitsfeier weilt. Locke muss seine Startelf also umbauen. Hoffnung besteht bei Torjäger Leart Bilalli, der am Donnerstag wieder trainierte. „Er ist aber noch nicht gänzlich schmerzfrei, sein Einsatz hängt am seidenen Faden“, so der Coach.

Trotz der angespannten Personalsituation geht Locke mit Zuversicht ins Derby. „Wir haben gegen Langengeisling in der letzten Saison keinen einzigen Zähler geholt. Das soll sich heute ändern“, nimmt er sein Team in die Pflicht. Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner: „Ich kann mir die Situation von Geisling nicht erklären. Das Team ist um einiges besser als es der Tabellenplatz widerspiegelt.“

Langengeislings Trainer Maximilian Hintermaier erwartet ebenfalls „ein ganz schwieriges Spiel“, auch weil seine Mannschaft nach dem 0:3 vergangene Woche gegen Freising durchaus unter Zugzwang steht: „Wir haben jetzt noch sechs Wochen bis zur Winterpause und brauchen dringend Punkte. Ob dieses Derby jetzt zum richtigen oder falschen Zeitpunkt kommt, lässt sich schwer sagen. Auf jeden Fall muss man vor so einem Spiel keinen motivieren.“ Wobei der verletzte Spielertrainer einschränkt: „Die Frage ist, warum man überhaupt motivieren muss. Wenn man nicht alles raushaut, ist es in jeder Liga schwierig.“

Trainer-Kritik beim FCL

Die Trainingswoche war bei den Gästen sehr gut, bei beiden Einheiten war viel Zug drin. Hintermaier: „Wir haben im Training das gemacht, was wir in der ersten Halbzeit gegen Freising vermissen haben lassen: viele gute Zweikämpfe und viele Aktionen mit richtig Tempo.“

Personell hat Hintermaier keine großen Sorgen, auch wenn Hannes Dornauer nach seiner roten Karte gesperrt ist und Severin Stenzel wohl wegen einer Fersenprellung ausfällt. Karim Howlader hat seine Verletzung überwunden und steht wieder zur Verfügung, ebenso wie Guilherme und Rafael Jorge, die nach Urlaub schon gegen Freising wieder im Kader waren.

Keeper Paul Maiberger hat sich dagegen gegen Freising an der Hand verletzt und fällt aus. „Hoffentlich ist es nicht wieder ein Bruch. Auf den ersten Röntgenbildern war jetzt noch nichts zu sehen, aber da müssen wir abwarten.“ Somit ist klar, dass Michael Hierl das Tor hüten wird, Christian Brader wird auf der Bank Platz nehmen. „Der Kader ist sicherlich keine Ausrede“, so der Coach, der einen heißen Kampf erwartet: „Das war letzte Saison schon beide Male sehr hitzig, deswegen gehe ich davon aus, dass da auch diesmal Feuer drin ist.“

