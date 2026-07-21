Stadtderby als Härtetest: Vorwärts Nordhorn fordert Eintracht heraus

– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

Für den SV Vorwärts Nordhorn steht am Dienstagabend ein besonderes Testspiel auf dem Programm. Um 19 Uhr trifft der Oberliga-Aufsteiger im Stadion des Sportparks Blanke auf den Stadtrivalen Eintracht Nordhorn. Auch wenn es sich um eine Partie der Sommervorbereitung handelt, dürfte das Derby für beide Mannschaften einen hohen Stellenwert besitzen.

Stadtduelle haben ihren eigenen Charakter – unabhängig davon, ob Punkte vergeben werden oder nicht. Für den SV Vorwärts Nordhorn bietet die Begegnung die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen weiter einzuspielen und den nächsten Schritt in Richtung Oberliga-Saison 2026/27 zu machen.

Das Trainerteam wird die Partie nutzen, um weitere Erkenntnisse über den Leistungsstand der Mannschaft zu gewinnen und Abläufe weiter zu verfeinern.