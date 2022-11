Stadtclubs in den Freitagsspielen punktlos Misserfolge für Pye und RW Sutthausen

Mit einem Doppelschlag direkt vor der Pause zur 3:0-Halbzeitführung war der Widerstand des Piesberger SV gebrochen und musste am Ende eine auch in der Höhe verdiente Niederlage hinnehmen. RW Sutthausen hielt bei dem zuletzt schwächelnden TUS Hilter bis zur Halbzeit gut mit, kassierte aber innerhalb einer Viertelstunde nach der Pause drei Treffer und unterlag verdient mit 1:4 Toren. Die Stimmen zu den Spielen:

SV Wimmer - Piesberger SV 1:6 (3:0) "Unsere Jungs haben viel gearbeitet und dem Gegner gut Paroli geboten. Sowohl die erste halbe Stunde, als auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, waren wir am Mann. Wimmer hat seine Chancen in der ersten Halbzeit gut genutzt und war am Ende sehr fahrlässig. Ein verdienter Sieg für Wimmer,“ lautet das Statement von Trainer Frank Gattmann (Pye). TUS Hilter - RW Sutthausen 4:1 (1:1) Wir spielen eine gute erste Halbzeit und belohnen uns auch mit dem 1:1. Leider verschlafen wir den Anfang der zweiten Halbzeit komplett und verlieren deswegen auch das Spiel. Wir müssen die Köpfe aber oben behalten, da wir am Sonntag schon unser nächstes Spiel haben,“ sagte uns Dominik Witte (RW Sutthausen)