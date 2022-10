Stadtallendorf will Pokal-Schwung mitnehmen Teaser HL: +++ Eintracht Stadtallendorf hat seine Negativ-Serie mit dem Sieg gegen Gießen im Hessenpokal gestoppt. Geht es jetzt auch in der Fußball-Hessenliga wiedre aufwärts? +++

STADTALLENDORF - Mit vier Liga-Niederlagen in Folge, dafür aber mit einem Pokalcoup im Rücken geht Eintracht Stadtallendorf in das nächste Hessenliga-Wochenende. Und dort wartet nach dem 1:0-Erfolg im Achtelfinale des Hessenpokals am Mittwochabend nun die Auswärtspartie beim SV Steinbach, in der es für die Elf von Trainer Dragan Sicaja am Samstag (15 Uhr) um die nächsten wichtige Punkte geht, um in Hessens höchster Spielklasse nach den punktlosen letzten Partien nicht den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren.