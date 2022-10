Stadtallendorf verliert in Baunatal

– Foto: Stefan Tschersich

BAUNATAL/STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf hat den direkten Kontakt zur Spitze der Fußball-Hessenliga verloren. Beim KSV Baunatal musste das Team von Trainer Dragan Sicaja am Samstagnachmittag nämlich die zweite Pleite in Folge hinnehmen und fiel nach dem 1:2 (1:1) nun vier Punkte hinter Tabellenführer FC Gießen (2:1 gegen den TSV Steinbach II) zurück. Im Nachholspiel bei der U23 Eintracht Frankfurts am Mittwochabend (20 Uhr) könnten die Herrenwalder wieder Boden gutmachen, gehen in die schwere Auswärtspartie aber nun zudem auch mit der ersten Auswärtsniederlage der Saison im Rücken.