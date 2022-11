Stadtallendorf verliert auch gegen Griesheim

Nur Ryunosuke Takehara (grünes Trikot), hier im Duell mit Griesheims Enes Arslan, trifft für Stadtallendorf. Das war zu wenig, um die nächste Heimpleite abzuwenden. (© Luca Raab)

Stadtallendorf (mcs). Frostiger Herbst für Eintracht Stadtallendorf in der Fußball-Hessenliga. Trotz klarer Überlegenheit und Chancen en masse konnte das Team von Trainer Dragan Sicaja auch gegen Viktoria Griesheim nicht punkten und unterlag den bis dahin auf einem Abstiegsplatz stehenden Südhessen am Samstagnachmittag mit 1:3 (0:1). Damit rutschen die Gastgeber immer weiter ab, mussten die vierte Heimniederlage in Serie und die sechste Schlappe in den letzten acht Partien einstecken.