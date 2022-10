Stadtallendorf verliert 0:3 Teaser HL: +++ Nachholspiel-Niederlage bei Eintracht Frankfurt U21 +++

DREIEICH/STADTALLENDORF - Dritte Niederlage in Folge für Eintracht Stadtallendorf in der Fußball-Hessenliga. Vor 950 Zuschauern verliert die Sicaja-Elf da Nachholspiel bei Eintracht Frankfurts U21 mit 0:3 (0:2) und verliert in der Tabelle weiter an Boden.