Für Amar Zildzovic (l.) ist nach einer Verletzung das Fußball-Jahr 2022 schon beendet. (© Luca Raab)

Stadtallendorf sucht einen Torjäger Teaser HL: +++ Eintracht Stadtallendorf hat das Toreschießen verlernt. In den letzten sieben Spielen erzielte da Team nur sechs Tore. Das Fehlen von Timo Cecen schmerzt +++

STADTALLENDORF - Vier Partien warten im Jahr 2022 in der Fußball-Hessenliga noch auf Eintracht Stadtallendorf. Zum vorletzten Heimspiel tritt die Elf von Trainer Dragan Sicaja am Samstag an, wenn um 14 Uhr der SV Viktoria Griesheim am Herrenwald gastiert. Rein tabellarisch befinden sich die Gastgeber als Siebter gegen den 14. aus Südhessen klar in der Favoritenrolle. Doch hinter Stadtallendorf liegen unschöne Wochen, denn in den letzten sieben Ligaspielen stand nur ein einziger Dreier zu Buche. Die letzten drei Heimpartien gegen den FC Eddersheim (0:1), den 1. Hanauer FC 1983 (0:2) und den FC Gießen (1:2) gingen sogar allesamt verloren.