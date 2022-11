Das Hinspiel kann Stadtallendorf gegen Erlensee gewinnen. Wie sieht es beim Rückspiel am Samstag aus? (© Luca Raab)

Stadtallendorf muss nach Erlensee Teaser HL: +++ Sechs Niederlagen in den letzten acht Spielen: Eintracht Stadtallendorf hat in der Fußball-Hessenliga viel an Boden verloren. Jetzt geht es zum FC Erlensee +++

STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf sehnt sich die Winterpause in der Fußball-Hessenliga derzeit förmlich herbei. Vier Heimniederlagen in Folge und insgesamt sechs Schlappen in den letzten acht Partien ließen die Herrenwalder vom ersten auf den achten Tabellenplatz abstürzen, der Kontakt zu den Topteams der Liga ging in den letzten Wochen verloren. Und doch warten im Kalenderjahr 2022 noch drei Spiele auf das Team von Trainer Dragan Sicaja, das erste davon am Samstagnachmittag (16 Uhr) beim 1. FC Erlensee.