Stadtallendorf lässt wieder Punkte liegen

– Foto: Stefan Tschersich

STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf kommt in der Fußball-Hessenliga im Herbst einfach nicht in Schwung. Im Kampf um den Relegationsplatz musste das Team von Trainer Dragan Sicaja auch am Samstagnachmittag Federn lassen, brachte bei Abstiegskandidat Rot-Weiß Hadamar eine zwischenzeitliche 1:0-Führung nicht ins Ziel und musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.