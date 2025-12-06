Stadtallendorf II hat schon elf Punkte Vorsprung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Stadtallendorf. Mit Saisonsieg 14 baut Eintracht Stadtallendorf II nach einem 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den SV Emsdorf den Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Nord auf elf Punkte aus.