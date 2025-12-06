 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Symbolbild. © VRM

Stadtallendorf II hat schon elf Punkte Vorsprung

Teaser KOL NORD: +++ Eintracht Stadtallendorf II festigt im Lokalderby vor 200 Zuschauern mit einem knappen 3:2-Sieg über den SV Emsdorf die Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Nord +++

Stadtallendorf. Mit Saisonsieg 14 baut Eintracht Stadtallendorf II nach einem 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den SV Emsdorf den Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Nord auf elf Punkte aus.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

