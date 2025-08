Stadtallendorf fegt über GSC hinweg

Marburg-Biedenkopf. Schon nach dem ersten Spieltag der Kreisoberliga Nord kann es an der Favoritenrolle von Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf II keine Zweifel mehr geben. Die Hessenliga-Reserve zerlegte den Gladenbacher SC beim 8:1 nach allen Regeln der Fußballkunst. Ein glückliches 1:1 holte Neuling VfL Weidenhausen im Derby gegen Türk Gücü Breidenbach, Mitaufsteiger SG Nordkreis feierte einen 2:1-Sieg gegen Südkreis. Vizemeister SG Silberg/Eisenhausen legte mit dem 1:3 in Dreihausen einen Fehlstart hin. Eine Überraschung gelang dem FV Wehrda mit dem 3:1-Heimsieg gegen Gruppenliga-Absteiger SF/BG Marburg II. Auch der 2:1-Erfolg des TSV Amöneburg gegen den Vorjahresdritten TSV Michelbach war nicht unbedingt zu erwarten. Roßdorf und Emsdorf trennten sich im Derby der katholischen Dörfer 1:1, der VfL Neustadt machte beim 3:3 in Großseelheim einen 1:3-Rückstand wett.