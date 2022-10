– Foto: Stefan Tschersich

Stadtallendorf bei Frankfurts U23 Teaser HL: +++ Spitzenspiel in der Fußball-Hessenliga. Eintracht Stadtallendorf gastiert am Mittwoch bei Eintracht Frankfurts U23. Frankfurt ist die "Torfabrik" der Hessenliga +++

STADTALLENDORF - Mit zuletzt zwei Niederlagen im Gepäck macht sich Eintracht Stadtallendorf am Mittwochabend auf dem Weg zu einem Nachholspiel in der Fußball-Hessenliga. Und dabei stellt sich dem Team von Trainer Dragan Sicaja um 20 Uhr ein prominenter Name in den Weg, wartet dann doch in Dreieich-Sprendlingen die U23 Eintracht Frankfurts. "Das ist natürlich ein ganz großes Kaliber. Frankfurt verfügt über eine ganze Reihe an jungen Spielern, die exzellent ausgebildet sind. Dass sie Fußball spielen können, haben sie schon klar nachgewiesen. Uns muss es gelingen, in gewisser Weise auch ein wenig eklig zu agieren und ihnen die Lust am Spielen zu nehmen", so Eintracht-Teammanager Norbert Schlick.