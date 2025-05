„Stadt wird abgerissen“: Ex-Löwe Marius Wörl feiert mit Arminia Bielefeld den Aufstieg in München

Was für ein Tag für Marius Wörl: Dem ehemaligen Münchner gelang der Siegtreffer. Danach ging es zu den Fans in die Kurve, um gemeinsam den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern. – Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg/Imag

Sonnenschein, Siegtor, Aufstieg in die 2. Bundesliga und das in der Heimat: Ex-Löwe Marius Wörl feiert mit Arminia Bielefeld den perfekten Tag.

Unterhaching – Als Schiedsrichterin Fabienne Michel nach 93 intensiven Minuten im Sportpark Unterhaching die Pfeife zum letzten Mal an die Lippen setzte, brachen alle Dämme. Der 2:1-Sieg der Arminia war besiegelt, die Bielefelder Spieler fielen sich in die Arme, während die mitgereisten Fans in der Kurve in Ekstase gerieten. Bengalos erhellten den Nachmittagshimmel. Und mittendrin: Marius Wörl. Ausgerechnet in München: Ex-Löwe Marius Wörl feiert den Aufstieg in die 2. Bundesliga

„Es war unbeschreiblich, hier heute den Aufstieg zu feiern“, erzählte der sichtlich erlöste und ergriffene Siegtorschütze, nach minutenlangen Momenten der Ekstase vor den zahlreichen mitgereisten Bielefeld-Fans. Aufsteiger-Sonnenbrille, Aufsteiger-Shirt – das Grinsen bekam der erst 21-Jährige nicht mehr aus dem Gesicht. Über acht Jahre kickte Wörl in München. Zuerst in der Jugend des FC Bayern, dann folgte der Wechsel zum TSV 1860 München, bei dem ihm der Durchbruch in den Profibereich gelang. „Meine ganze Familie war hier, dazu einige Freunde“, verriet Wörl, der als Letzter aus der Fankurve Richtung Kabine angelaufen kam. „Heute den Aufstieg mit den Fans zu feiern, ist einfach Wahnsinn“.