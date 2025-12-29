Stadt will an die Sportmilliarde: Kunstrasen sollen saniert werden - und ein Soccer5 kommen

Die Stadt will marode Sportanlagen sanieren und bewirbt sich um Zuschüsse. Eine Million Euro muss Wolfratshausen mindestens selbst zahlen – das sorgt für DIskussionen.

Es muss ja gemacht werden. Jetzt könnte es – so nannte es der Sportreferent des Stadtrats, Maximilian Schwarz (Bürgervereinigung), – eine „einmalige Chance“ geben: Einige Sportanlagen in Wolfratshausen müssen in den kommenden Jahren saniert werden. Auch Kabinen, Duschen und Nebenanlagen sind nicht im perfekten Zustand. Wenn es nach den Betreibergesellschaften für die Sportstätten in Farchet und Waldram geht, können die Baumaßnahmen schon früher beginnen. Der Kommune wäre das unter einer Bedingung ebenfalls recht: Sie hofft auf Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Es ist das erste Programm aus der sogenannten „Sportmilliarde“ der Bundesregierung. Die Verwaltung reicht jetzt eine Liste an Projekten ein, mit denen sich die Betreibergesellschaften um Zuschüsse bewerben wollen. Sollte das klappen, muss die Stadt jedoch selbst mitfinanzieren – etwa eine Million Euro, so die Schätzung.

Stadt will an die Sportmilliarde: Kunstrasen und Kabinen sollen saniert werden

Für dieses Geld würde eine ganz schön lange Liste abgearbeitet. In Waldram wünschen sich die Betreiber eine Erneuerung des Kunstrasens, der in die Jahre gekommen ist und Verletzungen fördert. Außerdem bräuchte der Sportplatz einen neuen Brunnen und eine moderne Flutlichtanlage. Auf dem Vereinsheim und der Materialgarage könnte sich die Betreibergesellschaft PV-Anlagen vorstellen. In Farchet möchte die zuständige Gesellschaft ebenfalls den Kunstrasen erneuern, den alten Duschtrakt sanieren und einen Soccer-5-Court auf dem Tartanplatz vor dem Vereinsheim errichten.

Waldram und Farchet: Kunstrasen sollen saniert werden – und ein Soccer-5-Platz gebaut

Gegenrede gab es in der letzten Stadtratssitzung im Jahr 2025 wenig. Nur Gerlinde Berchtold (SPD) votierte dagegen – aus einem Grund: Werden Plätze für die Allgemeinheit gesperrt – wie im Isar-Loisach-Stadion auf Schildern angekündigt – möchte sie nicht dafür stimmen. Dr. Manfred Fleischer (Liste Wor) warf Berchtold den „Reflex“ vor, „gegen TSV und BCF Wolfratshausen“ zu wettern. Er fügte hinzu: Auch in Waldram würden die Rasenflächen für bolzende Gäste gesperrt. Berchtold hielt die Maßnahmen grundsätzlich für sinnvoll. „Das Geld ist gut investiert. Wir kennen unsere Sportstätten.“

Annette Heinloth (Grüne) fand die Bewerbung um Förderungen sinnvoll. „Es sind Maßnahmen, die sowieso anstehen würden.“ Dr. Patrick Lechner (FDP) zweifelte, dass die Stadt die Eigenbeteiligung stemmen könne. Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) grätschte dazwischen: Wenn eine Kommune wegen einer Haushaltsnotlage nicht den vereinbarten Anteil zahlen kann, würde sich die Beteiligung des Bundes sogar erhöhen. Renate Tilke (CSU) freute sich darüber, dass an Alternativen zu den „wahnsinnig umweltschädlichen“ Kunstrasenplätzen gedacht wurde.