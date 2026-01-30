Stadt sperrt Stadion der Sportfreunde Baumberg gegen den KFC

Am Donnerstagabend teilte El Halimi unserer Redaktion mit: „Das Spiel wurde abgesagt. Durch den weiteren Fall von Schnee und dann auch Regen, hat die Stadt leider den Platz heute gesperrt für die Meisterschaft. Das ist echt traurig und super schade.“

Die Einschätzung am Ende ist bemerkenswert, hatte der SFB-Chefcoach mit Blick auf die kurze Zeitspanne bis zum Wiederbeginn und den Ausfall wichtiger Schlüsselspieler den Re-Start vor der Absage als große Herausforderung betrachtet: „Wir erwarten eine Mannschaft mit großen Ambitionen, gegen die wir zum Saisonstart beim 1:1 in der Grotenburg gut mitgehalten haben, und das wollen wir am Samstag wiederholen“, hatte El Halimi zuvor betont, der unter der Woche auf dem Rasenplatz im neuen Stadion Taktiktraining und die erforderliche Improvisation nach den prominenten Ausfällen intensiviert hatte und sich zunächst froh gezeigt hatte, „das komplette Team erstmals auf dem ,heiligen Rasen‘ zu trainieren. Es war schon ein anderes Gefühl, die Stimmung war prächtig, und wir warten sehnsüchtig auf den Anpfiff. Es kann losgehen!“ Doch die Stadt Monheim machte da nicht mit.

Personelle Lücken vorhanden

Die SFB hatten während der drei überzeugenden Testspiele reichlich improvisiert, „doch André Mandt, Louis Klotz und Robin Schnadt sind als Unterschiedsspieler nicht eins zu eins zu ersetzen“, wusste El Halimi, der am Samstag zusätzlich auf offensive Leistungsträger wie Baris Sarikaya (private Gründe) oder die Schnadt-Alternative Farhan Ghaznawi (verletzt) hätte verzichten müssen und deshalb anmerkte: „Wenn wir derzeit ein Loch stopfen, entsteht das nächste. Wir haben dennoch bewiesen, dass es durch variableres Spiel gut funktioniert.“

Zudem war der Einsatz des linken Schienenspielers Denis Sitter fraglich, der im ersten Testspiel gegen den SV Bergisch Gladbach eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war. „Ärgerlich ist, dass Paolo Piccinini als möglicher Ersatz aufgrund eines Virus‘ ausfällt“, hatte der SFB-Coach, der gegen den Tabellen-Dritten eine offensiv geprägte Partie erwartet hatte, vor der Absage erklärt: „Beide Teams verfügen über eine Vielzahl von technisch versierten Spielern, deren bevorzugte DNA eher in der Offensive liegt. Es werden sich sicherlich viele Chancen ergeben, sodass am Ende Nuancen über das Resultat entscheiden werden.“ Das dürfte auch für den noch zu findenden Nachholtermin gelten.

KFC-Coach Julian Stöhr, der vor der Saison das Traineramt beim Regionalliga-Absteiger übernommen hatte, war mit dem Schlussspurt der Vorbereitung nach zwei Niederlagen gegen die westfälischen Oberligisten TSG Sprockhövel (0:3) und Westfalia Rhynern (2:3) nicht zufrieden und hat nun ein wenig mehr Zeit: „Nein, definitiv war es das nicht, was wir uns vorgestellt haben – sowohl von den Ergebnissen her, als auch vom Spielerischen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir nach dem Blitzturnier in Hordel auf einem guten Weg wären.“ Stöhr weiter: „Okay, wir hatten schwere Beine, weil wir viel trainiert haben, einige Verletzte hatten und andere dadurch viel spielen mussten. Aber insbesondere im Bereich der Entscheidungsfindung und der Passqualität waren wir absolut nicht gut.“

El Halimi entgegnete vor der Absage: „Vorbereitung und Liga-Alltag sind zwei verschiedene Paar Schuhe.“ Einstweilen verschoben ist nun auch ein mögliches direktes Duell am Samstag zwischen KFC-Verteidiger Anthony Oscasindas und Uerdingen-Rückkehrer Batuhan Özden, die im SFB-Meisterjahr 2024 auch am größten Erfolg beteiligt waren – damals stieg der KFC als Dritter in die vierte Liga auf, weil die SFB und der Zweite aus Schonnebeck nicht die hohen infrastrukturellen Lizenzauflagen des Westdeutschen Fußballverbandes erfüllten. Das hat sich mittlerweile geändert – auf ihre Pflichtspiel-Premiere Am Kielsgraben müssen die SFB aber nun weiter warten.

