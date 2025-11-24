So gestaltet sich die Lage am Montagmittag am Regensburger Brandlberg. – Foto: Stadt Regensburg

Stadt sperrt Platz: Kosovas Nachholspiel abgesagt Eine Schneedecke auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg verhindert die Austragung am Dienstagabend

Rotes Licht vom Brandlberg! In der Landesliga Mitte wäre für den morgigen Dienstag (19 Uhr) das Nachholspiel des FC Kosova Regensburg gegen den FC Dingolfing vorgesehen gewesen. Daraus wird aber nichts.



Der Kunstrasenplatz am Brandlberg, auf dem das Spiel hätte ausgetragen werden sollen, ist schneebedeckt. Ab Dienstagmorgen sind weitere Schneefälle vorhergesagt. Daher wird die Stadt Regensburg den Platz nicht räumen. Montagmittag erfolgte die offizielle Absage durch den Spielleiter. Womöglich soll der nächste Versuch einer Austragung bereits am 6./7. Dezember erfolgen. An diesem Wochenende sind ja einige Begegnungen im Verbandsbereich angesetzt. „Wobei ich das nicht hoffe“, so der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi, der informiert: „Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass sie es nicht zulassen kann, dass auf dem Platz gespielt wird. Deshalb hat die Stadt den Platz gesperrt.“



Am kommenden Sonntag soll noch das Heimspiel des FC Kosova gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf nachgeholt werden – ebenfalls auf dem Kunstrasen am Brandlberg. Bezüglich einer Austragung äußert sich Gashi vorsichtig optimistisch: „Zumindest die Wetterprognose lässt hoffen.“ Sollte gespielt werden, wollen Terakaj, Shyti und Co. für eine Überraschung sorgen, um zunächst einmal den letzten Tabellenplatz wieder zu verlassen.