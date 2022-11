Stadt sperrt Platz - Kein Derby am Peterswöhrd Das Freitagabendspiel der Landesliga Mitte zwischen dem VfB Straubing und der SpVgg GW Deggendorf fällt ins Wasser

Die Stadt Straubing hat ihr Veto eingelegt: Das für Freitagabend terminierte Landesliga-Derby zwischen dem VfB Straubing und der SpVgg GW Deggendorf findet nicht statt. Die für die Platzpflege zuständige Stadtgärtnerei sperrte den Stadionplatz am Peterswöhrd am Donnerstag-Vormittag. Die Partie wird erst im kommenden Jahr nachgeholt.

Das Team des Tabellenschlusslichtes wollte sich gegen die personell angeschlagenen Donaustädter unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, um den Anschluss zu den Relegationsplätzen zumindest nicht komplett aus dem Blick zu verlieren. Im neuen Jahr wird der VfB solche Probleme nicht mehr haben, denn im Sommer wird auf dem Sportgelände am Peterswöhrd ein Kunstrasenplatz errichtet, der auch bei widrigen Witterungsbedingungen bespielbar ist.







Während sich die Truppe von Coach Gregor Mrozek in die Winterpause verabschieden darf, steht für den Liga-Neuling aus Deggendorf am 26. November noch die Nachholpartie gegen die formstarke SpVgg Pfreimd auf dem Programm. Um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, würde Bachl-Staudinger, Schmöller & Co. ein dreifacher Punktgewinn gegen die Nord-Oberpfälzer enorm helfen. Nach vielen Hiobsbotschaften in den vergangenen Wochen gibt es aus dem Lager der Grün-Weißen auch wieder eine positive Nachricht zu vermelden: Mittelfeld-Motor Jure Matic hat nach knapp zweimonatiger Verletzungspause das Training wieder aufgenommen und wäre bereits beim Duell in Straubing wieder im Aufgebot des derzeitigen Tabellenelften gestanden.