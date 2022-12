Stadt sperrt Plätze – alle Fußballspiele sind abgesagt Ratingen: Die Vereine aus Ratingen verabschieden sich allesamt in die WInterpause.

Ratingen 04/19 ist bereits in der Winterpause der Oberliga. Ursprünglich sollte am Freitag (19.30 Uhr) noch der Rückrunden-Auftakt der Fußball-Oberliga gegen den TSV Meerbusch stattfinden, doch die Stadt sperrte am Freitagmorgen den Sportpark Götschenbeck aufgrund der Witterungsbedingungen – das Spiel muss somit verlegt werden. Da die Stadt im selben Zuge alle Außen-Sportplätze in Ratingen sperrte, wurden auch die Kreisliga-A-Partien von Rot-Weiß Lintorf am Samstag gegen den DSV 04 und vom SV Hösel am Sonntag gegen den KSC Tesla abgesagt. Damit befindet sich Ratingen in guter Gesellschaft, die Minusgrade der vergangenen Tage haben an vielen Orten für Sperrungen gesorgt. Auch die Oberligisten Sportfreunde Hamborn, 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg (in Duisburg) waren Freitag spielfrei.