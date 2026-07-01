Stadt sperrt Grotenburg – KFC muss seinen Vorbereitungsplan umkrempeln

Viel Zeit, um sich zu erholen, hatten die Spieler des KFC Uerdingen nicht. Zumindest die, die auch in der kommenden Saison noch das Trikot des KFC tragen werden. Denn gerade einmal 22 Tage nach dem abschließenden Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler hat Trainer Julian Stöhr seinen Kader bereits zur Leistungsdiagnostik an den Löschenhofweg gebeten. Da an diesem Montag, 29. Juni, allerdings auch Nachwuchsspiele nachgeholt werden mussten, wurde die Einheit der ersten Mannschaft auf zwei Tage gesplittet.
Am kommenden Wochenende haben die Fans dann die Möglichkeit, die neu formierte Mannschaft kennenzulernen. Das erste öffentliche Training findet am Samstag, 4. Juli, ab 11 Uhr am Löschenhofweg statt. Nur wenige Stunden später, um 16.30 Uhr, kommt es zum ersten Testspiel. Traditionell wird beim VfB Uerdingen am Rundweg gespielt. Am Sonntag, 5. Juli, steht dann um 15 Uhr ein Test am Löschenhofweg gegen den Landesligisten VfB Speldorf an.
Den kompletten Vorbereitungsplan konnten die Uerdinger derweil noch nicht bekannt geben. Die Planungen waren bereits weit fortgeschritten, doch die Stadt Krefeld hat die Grotenburg für einen gewissen Zeitraum im Sommer gesperrt, weshalb die KFC-Verantwortlichen noch einmal zum Umplanen gezwungen waren. Möglicherweise war davon auch das Testspiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach, das laut dem Mittelrhein-Meister am Freitag, 10. Juli, in der Grotenburg steigen sollte, betroffen. Der KFC selbst hatte dieses Spiel bislang nicht angekündigt.
Gegen einen anderen Regionalligisten soll es dann zwei Wochen später gehen. Der Bonner SC bittet den KFC am Sonntag, 26. Juli, um 14 Uhr in den Sportpark Nord nach Bonn. Ein Wochenende darauf, am Samstag, 1. August, kommt es dann zum Highlight-Spiel gegen Delay Sports Berlin in der Grotenburg. Für dieses Spiel läuft seit einigen Tagen der Vorverkauf, der KFC hofft auf ein gut besuchtes Stadion. Gerade bei der jungen Generation erfreut sich der von Content Creator und Streamer Elias Nerlich gegründete Klub hoher Beliebtheit.
Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Testspiele in den kommenden Tagen verkündet werden. Die neue Saison beginnt bekanntlich am Wochenende 8./9. August mit der ersten Runde des Niederrhein-Pokals, eine Woche später findet der erste Spieltag der Oberliga Niederrhein statt.