Stadt sperrt Grotenburg – KFC muss seinen Vorbereitungsplan umkrempeln

Viel Zeit, um sich zu erholen, hatten die Spieler des KFC Uerdingen nicht. Zumindest die, die auch in der kommenden Saison noch das Trikot des KFC tragen werden. Denn gerade einmal 22 Tage nach dem abschließenden Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler hat Trainer Julian Stöhr seinen Kader bereits zur Leistungsdiagnostik an den Löschenhofweg gebeten. Da an diesem Montag, 29. Juni, allerdings auch Nachwuchsspiele nachgeholt werden mussten, wurde die Einheit der ersten Mannschaft auf zwei Tage gesplittet.