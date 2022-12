Stadt macht 1. FC Bocholt Gesprächsangebot Regionalliga West: Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, wollen sich zum Gespräch treffen.

Die finanzielle Lage beim 1. FC Bocholt ist ernst. Durch den Baustopp und den eigentlich geplanten Umzug von zwei Heimspielen in das gut 50 Kilometer entfernte Stadion Niederrhein in Oberhausen, wären dem Verein nach eigenen Angaben Einnahmen in großer fünfstelliger Höhe verloren gegangen. Nach einem Appell an die wollen sich nun wohl Vereinspräsident Ludger Triphaus und Bürgermeister Thomas Kerkhoff zusammensetzen.

Am Dienstag berichteten wir von der "Existenz-bedrohenden" Lage beim 1. FC Bocholt, die Stadionsprecher und Beisitzer des Vorstandes, Martin Rudde, in einem eindringlichen Appell im Sportausschuss dargelegt hatte. Als Hauptursache wurde der Baustopp im Stadion am Hünting genannt, der zur Verlegung der letzten beiden Heimspiele der Regionalliga West in diesem Jahr geführt hat. So hätten die "Schwatten" im Münsterland-Derby gegen den SC Preußen Münster und im Nachholspiel gegen Fortuna Köln in das gut 50 Kilometer entfernte Stadion Niederrhein in Oberhausen ausweichen sollen - doch das zerschlug sich kurzfristig.

Der Baustopp erfolgte nur, weil die erforderliche Genehmigung nicht vorhanden war, da der Verein zuvor mehrere Fehler im Antrag hatte. Wie Bürgermeister Thomas Kerkhoff dem Bocholter-Borkener Volksblatt bestätigte, sei die Unterbrechung der Arbeiten rechtmäßig gewesen. Zugleich soll er aber auch um eine Lösung bemüht sein und hat Bocholts Präsidenten Ludger Triphaus wohl für Freitag zum Gespräch eingeladen. Beide Seiten sind sich einig, dass eine einvernehmliche Lösung im Interesse aller ist. Der 1. FC Bocholt ist das sportliche Aushängeschild der Stadt und will in der Zukunft den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

Verband wirkte auf Umzug hin