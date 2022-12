Stadt Grevenbroich sucht nach Lösung fürs Stadion TuS Grevenbroich: Das Schlossstadion soll mit einem Kunstrasen und einer 100-Meter-Kunststofflaufbahn ausgestattet werden.

Die Sportverwaltung holt 2023 einige Sanierungsprojekte nach, die in diesem Jahr nicht gelangen. Der geplante Ausbau der TuS-Grevenbroich-Arena kommt aber nicht voran. Warum es mit Kunstrasen, Laufbahn und Freizeit-Areal bislang nichts wurde.

Rund 480 Meter Rohrleitung und 960 Meter Kabel wurden bereits verlegt, und auch die Sprinkler sind schon seit dem Sommer montiert. Doch die Beregnungsanlage auf dem Hemmerdener Fußballplatz ist noch immer nicht in Betrieb, obwohl sie schon 2022 für einen feuchten Rasen sorgen sollte. „Wir werden das im Frühjahr erledigen“, kündigt jetzt Sportdezernent Michael Heesch an. Grund für die Verzögerung des 46.000-Euro-Projekts sei der Vogelschutz gewesen. Für den Technik-Teil der Anlage hätten einige Sträucher gefällt werden müssen, „was aber während der bis Ende September geltenden Brutzeit nicht möglich war“, sagt Heesch.

Die Fällungen sind im Herbst erfolgt, mit dem Aufbau der Technik soll nun Anfang 2023 begonnen werden. „Sobald das Wetter stimmt“ – will die Sportverwaltung auch die rund 30.000 Euro teure Sanierung des Aschenplatzes an der Buscher Straße erledigen, die ebenfalls für 2022 vorgesehen war. Und noch ein Projekt musste aufs nächste Jahr verschoben werden: der Ballfangzaun im Jupp-Breuer-Stadion in Kapellen. Grund waren aber nicht die Vögel, sondern ein aufwendiges Statik- und Prüfverfahren.

Zu den neuen Projekten, die 2023 angepackt werden sollen, zählt das Lehrschwimmbad in Frimmersdorf. „Im aktuellen Haushalt haben wir 20.000 Euro für den Bau neuer Umkleiden vorgesehen“, berichtet Michael Heesch. Ein weitaus größeres Vorhaben liegt in der Südstadt: Die Dreifachturnhalle an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule soll mit Bundesmitteln auf Vordermann gebracht und energetisch saniert werden. „Die Förderanträge sind gestellt worden“, signalisiert Heesch. Die Kosten werden auf knapp 7,5 Millionen Euro geschätzt, der Eigenanteil der Stadt liegt bei etwa 1,9 Millionen – wenn Berlin mitspielt.

Auswirkungen Ukraine-Krieg

Auf der „To do“-Liste der Sportverwaltung für 2023 steht darüber hinaus eine Beregnungsanlage für den Rasenplatz an der Viehstraße in Neukirchen. „Wir rechnen auch dort mit Kosten von 46.000 Euro“, sagt Heesch. Über diese Position werde aber erst nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung entschieden. Zu den großen Projekten 2023 zählt die Sanierung der Sportanlage in Neurath, die längst hätte anlaufen sollen, laut Bürgermeister Klaus Krützen nun aber endlich in Gang kommt. Das Projekt kostet rund 3,3 Millionen Euro, von denen 1,4 Millionen der Bund übernimmt.

Eine ordentliche Finanzspritze aus Berlin hatte sich das Team um Michael Heesch in diesem Jahr auch für das Schlossstadion erhofft. Die TuS-Arena sollte mit einem Hybridrasen und einer 100-Meter-Kunststofflaufbahn ausgestattet sowie um einem Freizeit-Bereich für die Öffentlichkeit ergänzt werden – das war der Plan, der allerdings nicht gelang. „Förderungstechnisch befanden wir uns schon in der Endphase, doch dann stoppte der Bund plötzlich seinen Investitionspakt für Sportstätten“, schildert Michael Heesch. Grund dafür sei der Krieg in der Ukraine gewesen, und die damit verbundene Bewältigung der Flüchtlingsströme. „Ohne Putin hätte es die Anlage ganz sicher gegeben“, betont der Dezernent.