Stadt-Derby in Weiden: »Absolutes Highlight-Spiel« Der FC Ost hat noch eine Rechnung mit der U23 der SpVgg SV offen, die ihrerseits den ersten Saisonsieg anstrebt von Florian Würthele · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Zwischen den beiden Bezirksliga-Teams aus dem Weidener Stadtgebiet dürfte es auch diesmal heiß hergehen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Derby-Time in Weiden: In der Bezirksliga Nord messen am heutigen Dienstagabend der FC Weiden-Ost und die SpVgg SV Weiden II ihre Kräfte. Die Partie vom 6. Spieltag wurde um eineinhalb Woche vorverlegt. Beide Mannschaften starteten nicht optimal in die Saison, weshalb ein Erfolgserlebnis hüben wie drüben natürlich gut täte. Anstoß an der Stresemannstraße ist um 18.30 Uhr.



Erleichterung herrschte vergangenen Freitag beim FC Ost. Nach zwei Auftaktniederlagen gegen Etzenricht und Wernberg feierten die „Ostler“ beim 3:1 daheim gegen Tännesberg den ersehnten ersten Saisonsieg. Das sollte doch Rückenwind geben! „Es war wichtig, dass wir gegen Tännesberg in die Spur zurückgefunden haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir verdient gewonnen und unsere Energie wiedergefunden“, so Ost-Trainer Philipp Siegert. Die Vorfreude aufs Stadt-Derby ist bei den Hausherren sehr groß. „Man kennt sich. Mit Eric (Schlesinger, d.Red.) und Samuel (Solter) sind ja zwei Spieler von uns rübergewechselt. Wir freuen uns, sie wiederzusehen.“



Aus der Vorsaison hat der FC noch eine Rechnung mit der SpVgg offen. Beide Duelle entschied nämlich der Bayernliga-Unterbau für sich (3:2 auswärts und 2:0 daheim). Wendet sich nun das Blatt? „Wir sind heiß, dass wir nach zwei knappen Derby-Niederlagen in der letzten Saison, wo wir teilweise echt Pech hatten, diesmal das Ding ziehen und unbedingt gewinnen wollen“, betont Siegert, der eine schwierige Aufgabe erwartet: „Wir treffen auf einen brutal spielstarken Gegner. Es ist für mich die spielstärkste Mannschaft in der Liga, mit sehr viel Talent und jungen, guten Spielern, gepaart mit sehr erfahrenen Spielern wie Stefan Graf. Von daher wird es natürlich nicht einfach, aber wir sind gut drauf und guter Dinge.“





Was der Siegert-Bande zuletzt glückte, blieb der SpVgg SV Weiden II bisher noch verwehrt – der ersten Dreier. Aus dem schweren Auftaktprogramm mit den Aufgaben Hahnbach (2:2), Etzenricht (0:2) und Wernberg (1:1) schöpfte die junge Truppe zwei Punkte. Ärgerlich war das jüngste Remis, da der FC Wernberg erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich kam. Mit umso mehr Motivation dürften Käs, Rieder & Co. zum Lokalnachbarn fahren. SpVgg-Coach Josef Rodler spricht von einem „absoluten Highlight-Spiel. Für uns ist es wichtig, auch mal einen Sieg zu landen. Die bisherigen Spiele waren okay, doch der letzte Schritt fehlt noch. Diesen können und werden wir heute gehen. Ich wünsche es meinen Spielern, weil sie es sich verdient haben.“



Rodler ist ja parallel auch Stürmer in der Bayernliga-Mannschaft der Wasserwerkler. Diese bestreitet heute Abend zeitgleich das Pokalspiel gegen Ansbach. „Wir haben das besprochen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Dadurch ist es so, dass ich das Derby coachen kann“, wird Rodler bei „seiner“ U23 sein. „Wir freuen uns alle drauf und hoffen auf viele Zuschauer.“



