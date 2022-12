Stadt bietet Arena zum Kauf an Stadtdirektor Burkhard Hintzsche machte Fortuna am Dienstag ein Angebot - die Arena zu kaufen.

Seine Hand konnte Burkhard Hintzsche nur im übertragenen Sinne ausstrecken. Der Stadtdirektor saß am Dienstagabend auf dem Podium des Henkelsaals zu weit entfernt von Fortuna Düsseldorfs Aufsichtsratschef Björn Borgerding, um sie ihm tatsächlich zu reichen.

Vielleicht war das auch gut so, denn Borgerding wirkte ein wenig überrascht von dem Angebot, das ihm Hintzsche in diesem Moment unterbreitete – und hätte die Geste möglicherweise nicht erwidert. „Wir sind sehr großzügig als Stadt“, betonte Hintzsche. „Und ich sage das ohne politische Beschlusslage: Die Fortuna kann gerne das Stadion erwerben. Wir sind gerne Dienstleister für die Konzerte, die dort stattfinden müssen. Aber dann hat die Fortuna alles selber in der Hand.“

Die Talkrunde, zu der die Düsseldorfer Jonges geladen hatten, war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal etwas mehr als eine Viertelstunde alt – und die Teilnehmer auf Betriebstemperatur. Hintzsche sowie Borgerding waren indes keineswegs alleine auf der Bühne. Zwischen ihnen hatten Andreas Preuß (Manager von Borussia Düsseldorf), Harald Wirtz (Geschäftsführer der DEG), Thilo von Tongelen (Vorstandsmitglied der ART Giants) und RP-Chefreporter Gianni Costa, Moderator der Veranstaltung, Platz genommen. Sie diskutierten gemeinsam über die Frage des Abends, die da lautete: „Wie finanziert sich der Sport?“.

Eine gute Stimmung

Gemünzt auf Fortuna eben nicht durch einen großen Geldgeber, wie Borgerding sofort anmerkte, als Hintzsche seine Offerte ausgesprochen hatte. „Wir haben keinen großen Mäzen hinter uns wie vielleicht der eine oder andere Verein. Odergroße Unternehmen wie der VW-Konzern in Wolfsburg oder die Bayer AG in Leverkusen“, antwortete der Aufsichtsratschef. Hintzsche nahm den Ball daraufhin wieder auf: „Schade eigentlich, dass mein Angebot so schnell ausgeschlagen wird“, sagte er zur Erheiterung des gesamten Saales und lachte herzlich. „Aber dann muss ich mich politisch dafür nicht rechtfertigen.“