Stadt äußert sich zu den Vorwürfen des FC Remscheid

Bereits Ende der vergangenen Woche hatte der FC Remscheid sich in einer Pressemitteilung darüber beschwert, dass das Röntgenstadion als Heimspielstätte durch die Stadt kurzfristig und ohne Vorwarnung für den Spielbetrieb und auch das Training vollständig gesperrt worden sei (wir berichteten hier). Nun legte der Verein in einer weiteren Erklärung noch einmal nach. Der dringend aufgetretene Gesprächsbedarf mit der Stadt sei nach wie vor nicht zustandegekommnen.
"Mit der Sperrung des Röntgenstadions steht der Ersten Mannschaft gegenwärtig weder eine Spiel- noch eine Trainingsstätte zur Verfügung. Ob es gelingt, den Spielbetrieb aufzunehmen und den Verein durch diese Wochen zu tragen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt seriös nicht beantworten. Wie mit dem Verein umgegangen wird, zeigt eine Nachricht, die uns heute erreichte. Die Stadt teilte uns die Stornierung unserer wöchentlichen Trainingszeiten mit und übersandte dazu die Widerrufsbelege. Wörtlich heißt es darin, wir hätten 'sicherlich aus der Zeitung erfahren', dass das Röntgenstadion geschlossen wurde. Genau darin liegt das Problem. Eine Zeitungsmeldung ist keine Unterrichtung des betroff enen Vereins. Bis heute hat uns zur Schließung unserer Heimstätte keine förmliche Mitteilung der Stadt erreicht. Dass eine Kommune einen Verein, der diese Anlage seit Jahrzehnten bespielt und pfl egt, auf die Presse verweist, statt ihn selbst zu informieren, lässt uns fassungslos zurück."
Und der Vorsitzende Christian Vorbau holt noch weiter aus. "Auf unsere Bitten um ein Gespräch und um eine Ausweichlösung ist bislang keine tragfähige Antwort ergangen. Der bisherige Austausch lässt uns ratlos zurück. Im Telefonat mit Oberbürgermeister Wolf beschränkte sich die Auskunft auf eine Erläuterung des Verwaltungsakts, ein konkreter Lösungsvorschlag unterblieb. Zum zuständigen Ressortleiter der Stadt, Herrn Neuhaus, ist bis heute kein Kontakt zustandegekommen. Gegenüber der Ö entlichkeit äußerte er sich sehr wohl, unter anderem gegenüber dem WDR. Für die Verantwortlichen des Vereins fand sich bislang keine Gelegenheit. Diese Rangfolge der Aufmerksamkeit befremdet uns zutiefst."
FuPa hat daraufhin die Stadt um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen geben, und diese kam dann auch umgehend. Diese Erklärung lassen wir Euch an dieser Stelle in Gänze zur Verfügung:
"Aufgrund der fortschreitenden Schäden in der Sportstätte Röntgenstadion kann die Stadt Remscheid den weiteren Betrieb für Sportvereine oder Freizeitsportlern nicht länger verantworten. Der Stadt Remscheid obliegt die Verkehrssicherungspflicht und die Betreiberhaftung. Da durch den aktuellen Zustand der Sportstätte Gefahren für Sportlerinnen und Sportler, Zuschauerinnen und Zuschauer oder Besucherinnen und Besucher Gefahren nicht ausgeschlossen werden können, ist die Sportstätte endgültig geschlossen und darf nicht länger betreten werden.
Der Rat der Stadt Remscheid hatte in der Vergangenheit den Verkauf der Liegenschaft für die Entwicklung eines Outlet-Centers beschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden Investitionen im Sinne der Wirtschaftlichkeit auf das notwendige Minimum zur Aufrechterhaltung des Betriebs beschränkt. Denn öffentliche Haushaltsmittel und damit Steuergelder müssen stets nach den gesetzlichen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verwendet werden. Für die kommunale Haushaltsführung ist dies ausdrücklich in § 75 Abs. 1 GO NRW mit den Worten: „Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen“ festgelegt. Akute Mängel fing der Fachdienst Sport durch Eigenleistungen auf; irreversible Großschäden wie an der Haupttribüne führten zu Teilsperrungen. Mittlerweile hat die Substanz der Gesamtanlage jedoch einen Zustand erreicht, der eine Nutzung unmöglich macht. Großinvestitionen in ein zum Verkauf stehendes Objekt sind wirtschaftlich nicht darstellbar.
Die städtische Sportstätte Röntgenstadion wurde in den letzten Jahren nur noch für die Heimspiele der 1. Mannschaft des FC Remscheid e.V. genutzt, wenn die Witterung und der Zustand des Naturrasens dies zuließen und von wenigen Leichtathleten des LTG. Auf niedrigem Niveau wurde die Laufbahn von Freizeitsportlern genutzt.
Der Trainings- und Spielbetrieb des FC Remscheid konzentriert sich somit seit vielen Jahren auf die städtische Sportfreifläche Jahnplatz in Remscheid-Lüttringhausen. Der FC Remscheid ist hier der einzige Nutzer. Dort finden auch Spiele der Ersten Mannschaft statt, wenn sich der Verein dafür entschied, die Witterung das erforderte und der Naturrasen im Röntgenstadion nicht bespielbar war. Grundsätzlich ist der regelmäßige Trainings- und Spielbetrieb bei einer Anzahl von ca. 20 Mannschaften auf einer Sportstätte möglich und wird auf weiteren Sportfreiflächen von Fußballvereinen in allen Ligen der Stadt bereits praktiziert. Der Jahnplatz wurde in den letzten Jahren kontinuierlich aufgewertet (Bruchsteinmauer, Ballfangzaun, Umzäunung der gesamten Anlage, Angebote für den Kinder- und Freizeitsport). Mit dem Verein wurde das Szenario der Aufgabe des Röntgenstadions aufgrund des bekannten, sich verschlechternden Zustandes und aufgrund des vom Rat beschlossenen Verkaufs besprochen. Der Verein lehnte das städtische Angebot der Durchführung der Heimspiele der Ersten Mannschaft im Stadion Reinshagen ab und erbat anstatt dessen eine weitere Aufwertung des Jahnplatzes in Lüttringhausen. Daher wurden in Abstimmung mit dem Verein durch einen Architekten Pläne für die weitere Ertüchtigung des Jahnplatzes entwickelt, die Grundlage für die Bewerbung für eine Bundesförderung war, für die die Stadt Remscheid leider keine Bewilligung erhielt. Daraufhin wurden diese Planungen (z.B. modernes Vereinsheim, Erneuerung des Kunstrasens, Erneuerung des Sanitär- und Umkleidebereiches) mit einem Mittelvolumen von 5,5 Millionen von der Verwaltung in die Maßnahmenliste für die Umsetzung im Rahmen des NRW-Infrastrukturgesetzes platziert. Hierüber wird der Rat der Stadt Remscheid zeitnah beschließen.
Der bevorstehende Wegfall der Laufbahn im Röntgenstadion ist ebenfalls seit Jahren bekannt. Daher wurden die leichtathletischen Möglichkeiten in Lennep auf der Sportanlage Hackenberg in den Focus genommen. Bei der Umwandlung der großen Sportfreifläche auf der Sportanlage Hackenberg in eine Kunstrasenfläche wurde eine Rundlaufbahn eingezeichnet und 100m-Bahnen neben der Kunstrasenfläche errichtet. Da die Herstellung einer 200m-Rundlaufbahn in Lennep aufgrund unangemessen hoher Kosten nicht realisierbar ist, prüft die Sportverwaltung unter Einbezug der LTG und der Schulen weitere Möglichkeiten für leichtathletische Disziplinen auf der gesamten Sportanlage Hackenberg, um ein möglichst breites Angebot im Stadtbezirk Lennep vorhalten zu können. In den letzten Sportentwicklungsplanungen wurde von der Sportpolitik eine stadtweite Konzentration der leichtathletischen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten im Stadion Reinshagen sichergestellt und die Infrastruktur dementsprechend aufgewertet. Zuletzt wurde u.a. die Tartanbahn erneuert. Für den kommenden Doppelhaushalt schlägt die Verwaltung die Erneuerung der Zuschauertribüne, Beschallung und Beleuchtung im Bereich der 100m-Strecke vor und es wird die Umzäunung des Werferfeldes vorgeschlagen.
Es ist bedauerlich, dass aufgrund der Mängel im Röntgenstation ein weiterer Betrieb bis zum bevorstehenden Übergang der Liegenschaft an den Käufer nicht möglich ist. Verwaltung, Vereine und Sportpolitik hatten dieses Szenario längst zum Gegenstand der weiteren Planungen und Entscheidungen gemacht, so dass für das wegfallende Röntgenstadion angemessene Alternativen bzw. Perspektiven gefunden worden sind bzw. weiterhin angestrebt werden."
Die Positionen gehen also offenbar schon ein gutes Stück auseinander. Den Beteiligten wäre es folglich anzuraten, sich zügig an einen Tisch zu setzen, damit am Ende nicht die Arbeit von zu vielen Menschen vergebens war.