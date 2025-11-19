Stadionverkauf an FC Bayern: Ist der Deal etwa schon perfekt?

Seit 2018 versucht die SpVgg Unterhaching, der Gemeinde den Sportpark mit Fußballstadion plus Nebenplätze abzukaufen. Jetzt kommt mit dem FC Bayern ein potenzieller neuer Kaufinteressent ins Gespräch. – Foto: Martin Becker

Heute entscheidet der Gemeinderat Unterhaching wohl über einen Vorvertrag zum Verkauf des Fußballstadions an den FC Bayern München.

Wenn am Mittwoch, 19. November, ab 18 Uhr der Unterhachinger Gemeinderat tagt, geht es im Anschluss an die öffentliche Sitzung hinter verschlossenen Türen weiter, denn Vertragsangelegenheiten werden, wie immer, im nichtöffentlichen Teil behandelt. Auch ein Dauerbrenner kommt wohl zur Sprache: der Verkauf des Sportsparks mitsamt Nebenanlagen gemäß Wertgutachten für 7,56 Millionen Euro netto. Dem Vernehmen nach zeichnet sich eine Einigung mit dem FC Bayern, der das Fußballstadion kaufen und dort die Heimspiele seines Frauenteams austragen will, immer mehr ab. Einem finalen Kaufvertrag muss der Gemeinderat allerdings erst zustimmen – am Mittwochabend geht es nur um einen Vorvertrag. Bürgermeister darf Verhandlungen führen

„Es gibt den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, den Sportpark zu verkaufen, und der Bürgermeister ist ermächtigt, entsprechende Verhandlungen mit Kaufinteressenten zu führen“, sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. Vor ziemlich genau einem Jahr war schon mal ein Notartermin anberaumt, die damals am Kauf des Sportparks interessierte SpVgg Unterhaching erbat sich dann aber Bedenkzeit und ließ später auch die Frist für ein Erstzugriffsrecht am 30. Juni 2025 verstreichen. Nun also ist der FC Bayern im Rennen, der allerdings einiges investieren müsste (Tribünen, Flutlicht, Nebenplätze), um den Sportpark auf internationales Niveau zu bringen für Champions-League-Spiele der Frauen-Elf. Der Gemeindekasse würden die siebeneinhalb Millionen Euro gut tun, außerdem wäre man die jährlich sechsstelligen Kosten für die Stadionpflege los.