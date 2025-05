Stadion Ratingen: Das letzte Spiel auf diesem Geläuf

Wenn Ratingen 04/19 am Freitag ab 19.30 Uhr den Mülheimer FC empfängt, geht es sportlich vor allem für die Gäste noch um etwas: Sie kämpfen um den Klassenerhalt der Oberliga Niederrhein. Als Tabellen-17. haben sie zwar zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den 1. FC Monheim am rettenden Ufer, sind aber punktgleich mit dem 16. Union Nettetal und nur einen Zähler hinter den Sportfreunden Niederwenigern auf Platz 15, der zum Klassenerhalt reichen könnte, wenn der KFC Uerdingen nach seiner Insolvenz und dem damit verbundenen Abstieg aus der Regionalliga eine andere Spielklasse für seinen Neuaufbau wählt.

Das hallte nach, und als feststand, dass das Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen in diesem Jahr wegen einer Terminfindungs-Panne seitens der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) und des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ausfällt, gab es einen bemerkenswerten Schulterschluss der Lokalpolitik, die anregte, den Rasen in der plötzlich freien Zeit auszutauschen. So wurde es im Dezember auch beschlossen und wurden 850.000 Euro dafür freigegeben. Eine weitere Baumaßnahme hat die Stadt vor Kurzem erst im Stadion abgeschlossen: Der Zaun an der Gäste-Tribüne, der eine Bedingung für höherklassige Spiele ist, ist fertiggestellt.

Straffer Zeitplan

Nun also der Rasen, und den Fahrplan dazu hat die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Demnach entschied der Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstag, 22. Mai in nicht-öffentlicher Sitzung darüber, welche Firma die Arbeiten ausführen wird. Durchgeführt werden sollen sie in den kommenden beiden Monaten. Die Stadt betont, dass sie „allerspätestens am 31. August“ abgeschlossen sein müssten. Das sei ein „verbindlicher Fertigstellungstermin“. Kurz danach soll der Untergrund wieder bespielbar sein, da Fertigrasen verlegt wird. „Er benötigt jedenfalls keine lange Anwachsphase“, so die Verwaltung. Die neue Fußball-Saison beginnt am 10. August.

Der komplette Stadionrasen wird einschließlich des Untergrunds und der Entwässerung erneuert. Die Stadt „erhofft sich eine bessere Bespielbarkeit des Platzes. Der aktuelle Rasen weist einige Unebenheiten auf, die der neue Rasen nicht haben wird. Auch die Entwässerung des Platzes wird verbessert.“ Allerdings: „Eine Garantie, dass ein Rasen auch bei widrigen Witterungsbedingungen bespielt werden kann, gibt es nicht einmal im Profibereich. Die Nutzbarkeit wird natürlich verbessert, aber auch der neue Rasen wird im Winter Regenerationsphasen benötigen, und er muss vor übermäßiger Beschädigung bei widrigen Witterungsbedingungen geschützt werden.“ Sobald die Erneuerung abgeschlossen ist, könnte ja Hirschs Hund den neuen Rasen inspizieren.