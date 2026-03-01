Stadion, Rasen und Hallen – das sagt die Stadt Ratingen

Der Rasenplatz ist Ratingen ist aktuell gesperrt. – Foto: Markus Becker

Die Berichterstattung unserer Redaktion zur Sperrung des Rasens im Ratinger Stadion seitens der Stadt hat die Bürger-Union zum Anlass genommen, sich in der Sache ebenfalls an das Büro von Bürgermeister Patrick Anders zu wenden. Dessen Stellvertreter Detlev Czoske schreibt darin als Mitglied der Partei: „Mit großer Irritation haben wir durch die Presse davon erfahren, dass das Stadion in Ratingen mit seinem vor kurzem erneuerten Untergrund und dem darüberliegenden Rasenplatz am Freitag für ein Fußballspiel von Ratingen 04/19 schon bereits vor einigen Tagen als unbespielbar erklärt und somit für die Nutzung gesperrt wurde. Dies ist für uns, insbesondere vor dem Hintergrund der erst kurzfristig durchgeführten äußerst kostenträchtigen Grunderneuerung des Naturrasens mit einer sich anschließend eigentlich zu erwartenden regelmäßigen fachmännischen Pflege, nicht nachvollziehbar."

Weiter heißt es vonseiten der BU: „Unerklärlich ist für uns auch, dass in den letzten vier Wochen der Rasen anscheinend nicht ein einziges Mal fachmännisch bearbeitet wurde. Dazu gehört beispielsweise, dass ausgetretene Rasenstücke ersetzt werden oder aber die Stellen entsprechend verdichtet werden. Wir stellen uns die Frage, warum es eine Schulung für Green-Keeping/Rasenpflege gab, an der Mitarbeiter aus dem Gartenamt teilgenommen haben sollen, wenn dies nicht zu einem umzusetzenden Fachwissen geführt hat.“

Bereits vor Veröffentlichung des Artikels hatte unsere Redaktion einen Fragenkatalog an den Bürgermeister geschickt, in dem auch die Sperrung des Rasens hinterfragt worden war. Fristgerecht hat Patrick Anders diesen Katalog weitgehend beantwortet. Hier sind die Ausführungen zu den Themenkomplexen.

Sperrung des Stadion-Rasens

Zum Grund: „Wegen der anhaltenden Regenfälle in der letzten Zeit ist die Spielfläche nicht bespielbar. Würde dort am Wochenende gespielt, würde der Rasen so stark beschädigt werden, dass die Bespielbarkeit für längere Zeit beeinträchtigt wäre, da der Rasen sich momentan nicht regeneriert. Aus diesem Grund wird jetzt zeitnah gedüngt, um bald eine schnelle Regeneration gewährleisten zu können.“

Was getan wurde: „Kahle Stellen wurden bereits mit Rasentragschicht aufgefüllt und neu eingesät. Verdichtungen wurden aufgelockert. Bei den aktuell herrschenden zweistelligen Temperaturen und trockenem Wetter hat der Rasen durch die ergriffenen Maßnahmen die Chance zu regenerieren. Dies war bei den zuvor herrschenden winterlichen Verhältnissen nicht möglich. Gras wächst im Winter nicht“, erklärt Anders.

Und weiter: „Aufgrund der zwischen Weihnachten und der Karnevalswoche anhaltenden schlechten Witterung und der damit einhergehenden Temperaturen konnte der Rasen nicht gedüngt werden. Die Düngung ist jedoch für die Regeneration des Rasens ab der Wachstumsphase von entscheidender Bedeutung. Letzte Woche Donnerstag hat es noch geschneit. Auch andernorts waren bedauerlicherweise Spielabsagen zu beklagen, so etwa beispielhaft vor wenigen Tagen in der Regionalliga West in Düsseldorf. Um den Dünger für den Rasen verfügbar zu machen, werden zweistellige Temperaturen benötigt. Diese sind erst ab dieser Woche erwartbar gewesen. Die zwingend erforderliche Düngung wurde am Donnerstag durchgeführt. Die Maßnahmen wurden mit dem bauleitenden Architekten und der ausführenden Firma abgesprochen.“

Eine Sperrung sei deswegen nötig gewesen, schildert Anders: „Ein Spielbetrieb direkt nach Aufbringen des Düngers (an diesem Wochenende) würde dazu führen, dass der Dünger unregelmäßig verteilt würde und zum großen Teil gar nicht aufgenommen werden kann.“

Der Wechsel auf den neuen Naturrasen bewertet der Bürgermeister so: „Allgemein muss festgehalten werden: Die neue Spielfläche im Stadion ist sicherlich schon aufgrund der besseren Entwässerung strapazierfähiger als vorher. Aber es ist nicht möglich, eine Naturrasenfläche im Winter ohne extrem aufwendige Anlagen bzw. Maßnahmen wie Rasenheizung, Dauerbeleuchtung oder mehrfachen kompletten Rasenaustausch (Bundesligastandard) bei jedweden Wetterbedingungen spielfähig zu halten.“ Es gibt aber Hoffnung: „Zur Verbesserung der Spielfähigkeit wird allerdings auch die Stadt Ratingen im Stadion ein Rasendepot anlegen, um zumindest punktuell stark beschädigte Rasenbestandteil austauschen zu können“, so Anders.

Regionalliga-Tauglichkeit des Stadions

Unsere Redaktion hatte gefragt, ob die Stadt im Stadion noch baulich nacharbeiten müsse, ein statischer Nachweis von ihr zu erbringen sei, dass auf der Gegentribüne 800 Stehplätze statt 500 Sitzplätze ausgewiesen werden, und ob Ratingen 04/19 noch weitere Garantien der Stadt bräuchte, um den Lizenzantrag für die Regionalliga zu stellen.

Anders antwortet: „Die konkreten Lizenzierungsunterlagen für die Regionalliga West liegen der Stadt Ratingen nicht vor. Auf Basis der hiesigen Erkenntnisse geht die Stadt Ratingen davon aus, dass die baulichen und infrastrukturellen Anforderungen an eine regionalligataugliche Spielstätte zum Saisonbeginn erfüllt sein werden, obgleich eben diese Anforderungen angesichts der durchschnittlichen tatsächlichen Zuschauerzahlen in den Stadien der Regionalliga West als vergleichsweise hoch anzusehen sind.“

Sporthalle Europaring

Unsere Redaktion hatte gefragt, wann mit der Wiedereröffnung der Halle zu rechnen ist. Die Antwort: „Die Stadt Ratingen geht davon aus, dass die Sporthalle Europaring nach sehr umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten für den Schul- und Vereinssport in wenigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird.“ Die Fragen, wie es zu der Verzögerung des ursprünglich genannten Zeitpunktes im Herbst 2025 gekommen war und warum man die Halle nicht ohne gleichzeitige Inbetriebnahme des angrenzenden Stadttheaters wieder öffnen konnte, blieben unbeantwortet.

Sporthalle Lintorf

Noch bevor im Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid die Vorlage 36/2026 beschlossen wurde, nach der im Zuge des großen Umbaus des Schulzentrums Lintorf die Halle am Breitscheider Weg nun abgerissen und nicht saniert werden soll, hatte unsere Redaktion den Bürgermeister dazu schon befragt.

Die Antwort: „Die von der Verwaltung interdisziplinär, das heißt ämterübergreifend und mit zusätzlicher externer Expertise, erarbeitete Vorlage schlägt dem Stadtrat im Kern vor, in mehreren baulichen Abschnitten und mittels eines Totalunternehmers zwei baugleiche Dreifach-Sporthallen zu errichten, sodass nach Abschluss eines sicher mehrjährigen Bauvorhabens letztlich in Summe sechs hochmoderne Sporthallenfelder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen würden, ergänzt um attraktive Außenflächen, die unter anderem teilweise für sportliche Nutzungen und als moderne Schulhofaußenflächen genutzt würden.“

Durchgehend sei Sport möglich, heißt es. „Während der gesamten Maßnahme stünden immer mehrere Sporthallenfelder für den Schul- und auch den Vereinssport zur Verfügung. Nach Errichtung und Inbetriebnahme der ersten Dreifach-Sporthalle würde die heute vorhandene Dreifach-Sporthalle rückgebaut und sodann durch eine weitere Dreifach-Sporthalle ersetzt. Im letzten Schritt würden die beiden Einzel-Sporthallen im rückwärtigen Bereich der heute bestehenden Dreifach-Sporthalle rückgebaut. Einen positiven Ratsbeschluss einschließlich Haushaltsverabschiedung Mitte April dieses Jahres vorausgesetzt, könnten Vorarbeiten für die sehr komplexe Ausschreibung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung, also in der zweiten Jahreshälfte, erfolgen.“

Und schließlich: „Insgesamt geht unser Vorschlag erheblich über die Ausgangsfrage Sanierung, Teil-Sanierung oder Neubau hinaus. Dies schon deshalb, weil – ebenfalls auf Vorschlag der Verwaltung – eine zusätzliche Hallenkapazität im Schulzentrum Lintorf geschaffen werden muss, um die Bedarfe des Schul- und Vereinssports zu decken. Neben hinzukommenden Sanierungsmaßnahmen an weiteren Einfach-Sporthallen wird diese umfangreiche Maßnahme, für die allein Stand heute mehr als 30 Millionen Euro zu veranschlagen wären, eine vordringliche Priorität haben. Zu den laufenden Stellenplanberatungen wurde daher auch eine Bauleiterstelle beantragt.“