Stadion-Abnahme: Hilden startet organisatorisch in die Regionalliga

Die Heimspielstätte für die Hildener ist abgesichert. – Foto: Tom Klesper

In diesen Wochen bereitet sich Oberliga Niederrhein-Meister VfB 03 Hilden in vielen Bereichen intensiv auf die neue Saison vor. Denn nicht nur sportlich ist der Aufstieg in die Regionalliga West für den Hildener Traditionsverein eine enorme Herausforderung, sondern auch organisatorisch. Anfang der Woche machte der Klub dabei einen großen Schritt auf dem Weg, sich in der 4. Liga zu etablieren.

Wittke erzählt weiter: „Danach haben wir auch direkt die Sicherheitsbesprechung mit der Polizei gemacht. Wir haben nur ein Heimspiel der Rot-Kategorie, der Rest ist Gelb und Grün. Allerdings ist das Ganze dynamisch. Wenn Fangruppen austicken, muss es neu bewertet werden.“ 17 Heimspiele tragen die Fußballer des VfB 03 im Laufe der Regionalliga West-Saison auf der Anlage am Bandsbusch aus.

Wie war die Stimmung im Bandsbusch-Stadion an diesem Montag, 20. Juli? „Es war generell ein aufregender Tag, da die Abnahme gemacht wurde“, gesteht Daniel Wittke, sagt aber auch: „Wir waren guter Dinge, dass es funktioniert – und es hat wunderbar funktioniert. Nur ein paar Kleinigkeiten müssen noch nachgebessert werden.“ Ein gewisses Aufatmen ist beim Vorsitzenden des VfB 03 Hilden bereits zu spüren.

Eine dieser Begegnungen stufen die Sicherheitsbehörden in die Kategorie Rot ein. Dabei handelt es sich um die Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen. „Rot heißt, dass es in der Fanszene des Gastvereins einige auffällige Personen gibt. Das bedeutet für das Spiel mehr Sicherheitspersonal und mehr Polizei drumherum“, erläutert Daniel Wittke. Zugleich stellt er mit Nachdruck fest: „Es wird keine kriegsähnlichen Zustände geben. Um herauszufinden, wann RWO das letzte Mal auffällig geworden ist, muss man schon länger suchen.“

Fünf Begegnungen fallen unter die Kategorie Gelb – das ist quasi die mittlere von drei Schubladen. Dazu zählen der FC Gütersloh, die Sportfreunde Siegen, der Bonner SC, die SG Wattenscheid und Hildens Auftaktgegner 1. FC Bocholt. Beim FCB erhalten lediglich eine Handvoll Fans eine Negativbeurteilung. Nebenbei: Für jeden Klub in der Regionalliga West gibt es einen szenekundigen Beamten, der die Lage im Blick behält, über Entwicklungen gut informiert ist und eine wichtige Einschätzung der jeweiligen Fanszene liefert.

Professionalisierung schreitet voran

Zuletzt traf der VfB 03 im Frühjahr 2022 auf den 1. FC Bocholt, der inzwischen das fünfte Jahr in Folge in der Regionalliga West um Punkte kämpft. Seinerzeit begleiteten rund 30 Anhänger ihre Mannschaft nach Hilden an die Hoffeldstraße. Nun kündigte der FCB-Fanbeauftragte rund 300 bis 350 Fans an, die ihr Team auswärts anfeuern wollen. „Ich freue mich, wenn so viele kommen“, sagt Daniel Wittke und hofft, dass neben den bislang 200 Dauerkarten für die überdachte Tribüne im Bandsbusch-Stadion auch noch viele Tickets an der Tageskasse oder online über die Homepage des VfB 03 Hilden gekauft werden.

Einnahmen, die der Aufsteiger dringend benötigt, um in der höheren Liga die Mehrkosten für die Infrastruktur stemmen zu können. Dazu zählt übrigens auch das Thema Ordner. Der VfB 03 verpflichtete einen professionellen Sicherheitsdienst, der die Heimspiele begleitet. „Dazu müssen wir aber auch einen Wachdienst für sensible Bereiche stellen“, verrät Wittke. Dabei freut sich der Vorsitzende über Zulauf aus Düsseldorf. Denn der Hildener Klub profitiert vom Abstieg der Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga und der damit einhergehenden Reduzierung des Personals im Umfeld. „Die kommen jetzt zu uns – auch das freut mich, denn wir müssen diesen Dienst professionell gestalten. Ehrenamtlich geht das nicht“, erzählt Daniel Wittke.

2.500 Zuschauer finden insgesamt auf der Anlage am Bandsbusch Platz. Allerdings sind für Rot- und Gelb-Spiele nicht alle Blöcke freigeschaltet, wie zum Beispiel am 1. August die Bereiche G und D. Dennoch rechnet Daniel Wittke zum Regionalliga-Start mit einer guten Kulisse. Zuschauer sollten unbedingt beachten: Der Anpfiff des ersten Heimspiels wurde inzwischen um zwei Stunden von 14 auf 16 Uhr verlegt.

Wenn der Schiedsrichter am Samstag die Pfeife in die Hand nimmt und die erste Regionalliga-Partie des VfB 03 beginnt, dann hofft Daniel Wittke, endlich wieder ruhigere Zeiten zu erleben. „Ich möchte in meinen Alltag zurück“, gesteht der Vorsitzende, der mit vielen ehrenamtlichen Helfern in den vergangenen Wochen ein enormes Arbeitspensum bewältigte. Jetzt konstatiert er: „Wir haben viel geschafft – ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist schon eine tolle Sache mit all den Leuten, die uns helfen. Das ist der Wahnsinn und wichtig, um so eine Regionalliga-Saison zu stemmen. Ich habe es wirklich nicht geglaubt, gebe aber inzwischen zu: Die Regionalliga ist eine Profi-Liga.“

In einer guten Woche beginnt für die Fußballer des VfB 03 ein neues Abenteuer. Schon vor dem Meisterschaftsauftakt zieht Daniel Wittke ein erstes positives Fazit: „Im Moment erfahren wir die Unterstützung durch die Stadt. Man sieht an Vereinen wie VfB Homberg, Sportfreunde Hamborn 07 oder der SSVg Velbert, die aus der Regionalliga herunterkommen, wie sie sich professionalisiert haben. Dadurch, dass wir genötigt wurden, diese Infrastruktur herzustellen, werden auch wir in Zukunft ganz anders auftreten als in der Vergangenheit. Und die notwendigen Baumaßnahmen haben auch der Anlage am Bandsbusch gutgetan.“