Stader Teams punkten im Kreis Cuxhaven

– Foto: Rolf Schmietow

Der MTV Hammah war auf die Diagonalbälle Geestlands bestens vorbereitet und schlug selbst durch Doppelpacker Mike Pye vorne zu. Schließlich war für die Gäste auch entscheidend, dass Jakob Kötz auf das Anschlusstor die postwendende Antwort parat hatte.

„Danach haben wir das Spiel sehr abgeklärt und wie eine reife Bezirksliga-Mannschaft zu Ende gespielt“, lobt Trainer Pascal Voigt. „Unterm Strich ein verdienter Sieg, den sich die Jungs mit viel Einsatz, hoher Intensität und großer Laufbereitschaft absolut erarbeitet haben.“ Mit sechs Punkten am Osterwochenende sammelt der MTV wichtige Zähler für den Klassenerhalt und klettert auf einen einstelligen Tabellenplatz. Tore: 0:1 (2w.) und 0:2 (45.+q, HE) beide Pye, 1:2 (82.) Schmidt, 1:3 (83.) Kötz.





Die Harsefelder waren bemüht, über Konter gefährlich zu werden: Nach einer Balleroberung schalteten die Gäste blitzschnell um und Tim Thesen brachte den Underdog mit einem sehenswerten Fernschuss in Führung (38.). Im zweiten Durchgang gelang es Sievern dann mit einem Linksschuss von der Strafraumkante von Mirco Tatje zurückzuschlagen (57.). Auch wenn sich dem TuS durch gute Kontermöglichkeiten und einen Pfostenschuss von Marcel Jacobi sogar die Möglichkeiten auf die volle Punktausbeute boten, verbucht Harsefeld den Punkt nach nun 13 sieglosen Partien als Erfolgserlebnis. „Wenn wir das Gefühl aus diesem Spiel mitnehmen, bin ich überzeugt, dass wir mit der Leistung gegen Stinstedt wieder einen Dreier einfahren“, sagt Trainer Patrick Reis. „Ich gehe davon aus, dass wir den Bock umstoßen.“ Tore: 0:1 (38.) Thesen, 1:1 (57.) Tatje.