Stader Nachwuchs marschiert durch

Stade. Die U10-Fußballer des VfL Güldenstern Stade haben in der Qualifikation ein Kantersieg nach dem nächsten eingefahren. Jetzt trifft das Team in der nächsten Runde des Volksbank-Cups auf namhafte Gegner.

Die E-Junioren zeigten bei dem Qualifikationsturnier in dem Ort Wurster Nordseeküste eine bärenstarke Leistung und setzten sich unerwartet gegen Mannschaften aus den Regionen Bremen, Bremerhaven, Zeven und Lüneburg durch. Nach sechs Spielen standen 29:6 Tore zu Buche. Somit dürfen die Stader am Sonnabend erneut an die Wurster Nordseeküste. Auch der Nachwuchs von RB Leipzig, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach wird dabei sein. Stade peilt einen Platz in der oberen Hälfte an. (st)