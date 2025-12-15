Stader Hallenzauber: Erste offizielle Los-Verkaufsstelle eingerichtet Stadtwerke Stade richten erste offizielle Los-Verkaufsstelle für den Hallenzauber ein und empfangen die U 12 Junioren vom VfL Güldenstern Stade

Als Dankeschön für die Teilnahme an der ersten großen Stader Weihnachts- und Neujahrstombola 2025/2026 besuchen die U 12 Junioren den langjährigen Hauptsponsor des VfL, die Stadtwerke Stade.

In der Hansestraße haben Geschäftsführer Christoph Born und Tanja Flügge Fachbereichsleiterin Marketing die erste offizielle Los-Verkaufsstelle eingerichtet, an der bis zum 6. Januar 2026 Lose erworben werden können.

Herr Born nimmt dabei freudestrahlend die Tombola Plakate in Empfang und überreicht bei der Begrüßung einen SOLEMIO-Gutschein für die Tombola an den Jugendtrainer Tim Mollenhauer. Christoph Born blickt in die Gesichter der vielversprechenden jungen Spieler und sagt „Die Stadtwerke Stade engagieren sich mit großer Freude für gemeinnützige und soziale Projekte, insbesondere auch im Jugendfußball. Wir wünschen der U 12 eine erfolgreiche Saison, viel Freude beim Hallenzauber und einen gelungenen Start mit dem ersten Losverkauf.