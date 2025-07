Stadeln und die erste »kleine Sensation« der jungen Saison

Erstes Spiel der Saison in der Bayernliga Nord - und gleich die erste schöne Geschichte, zumindest aus Sicht von Aufsteiger Stadeln. Die Truppe von Trainer Manfred Dedaj schlug im Rahmen des Eröffnungsspieles der Spielzeit Eltersdorf - im Derby, im Duell David gegen Goliath. Salim Ahmed, Torschütze zum 1:0 für die Gäste, dazu im FuPa-Interview...

Salim, Eröffnungsspiel dieser Saison in Eltersdorf. Zunächst einmal ganz allgemein: Wie hast Du die Partie erlebt? Wie hat sich der Spielverlauf aus Deiner Sicht gestaltet? Man hat schon vorab gemerkt, es wird ein besonderes Spiel - speziell für uns aus Stadeln. Die ersten 15 Minuten hat uns Eltersdorf defensiv sehr viel abverlangt. Wir hatten aber auch unsere Kontermöglichkeiten, eine davon haben wir zum 1:0 genutzt. Die rote Karte für den Torwart vom SC Eltersdorf war für uns natürlich von Vorteil. In Überzahl konnten wir etwas befreiter spielen. Und mit dem 2:0 war die Partie entschieden.

Die Quecken waren als Fast-Regionalligist klarer Favorit gegen euch als Aufsteiger: Warum hat David den Goliath geschlagen? Hat Euch der SCE unterschätzt?

Unterschützt nicht - dafür ist Eltersdorf zu erfahren. Wir haben es defensiv sehr gut gemacht, Eltersdorf wenig Chancen gegeben. Und vielleicht haben wir durch harte Arbeit das Glück erzwungen.

Beschreib bitte Dein Tor: Ist es so ein besonderer Treffer, dass er ewig in Erinnerung bleiben wird – oder nur einer von vielen?

Das Tor, gerade vor dieser Kulisse, hat sich sehr gut angefühlt. Vor allem auch, weil es das erste Tor für Stadeln in der Bayernliga war. Ich hoffe, es folgen noch mehr...