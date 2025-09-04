Stadeln »überragend« auf Platz eins - Gebenbacher »Seelen-Balsam«

"Es fühlt sich da oben an der Tabellenspitze schlichtweg überragend an, das kann man nicht anders sagen", teilt ein sehr zufrieden wirkender Stadelner Co-Trainer, der heute für den im Urlaub weilenden Headcoach Manfred Dedaj an der Seitenlinie stand, nach dem 2:0-Erfolg im Aufsteiger-Duell gegen das immer noch sieglose Schlusslicht SC Großschwarzenlohe mit. Der FSV belegt mit zwei Punkten Vorsprung auf Neudrossenfeld (nächster Gegner!) nun Platz eins der Liga. "Die wenigsten haben wohl mit so einem guten Lauf eines Aufsteigers gerechnet", fügt Stefan Laue hinzu und ergänzt sogleich beschwichtigend: "Wir wissen, wo wir herkommen - und wissen auch, wo wir bleiben möchten. Je schneller wir die Punkte beisammen haben, umso besser. Wir wollen versuchen, den Flow solange wie möglich aufrecht zu halten."

In der Begegnung zwischen dem TSV Kornburg und der DJK Gebenbach hatten nach 90 Minuten die Gäste aus der Oberpfalz knapp die Nase vorne. Mit dem einzigen Tor und somit dem Golden Goal im Spiel avancierte Alexander Moratz zum "Man of the Match". Die zuvor seit vier Partien sieglose Kirpy-Truppe rückt mit diesem 1:0-Auswärtserfolg von Rang 16 auf 14 vor. Für die bis dato seit drei Begegnungen ungeschlagenen Mittelfranken hagelte es hingegen die zweite Saisonniederlage, wobei die Kornburger vorerst Platz neun der Tabelle halten können.

Die favorisierte SpVgg Bayern Hof kam in Weiden nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Tittmann brachte die Oberfranken nach 15 Minuten in Führung. In der Folge drehte die Heimelf durch zwei Treffer von Zeitler die Partie. Hofs Durkan sorgte jedoch 15 Minuten vor Schluss postwendend nochmals für den Ausgleich. Hofs Hamann sah kurz vor dem Abpfiff noch Glatt-Rot. Für die Elf von Michael Riester war dies mittlerweile das vierte Remis in dieser Saison. Die Truppe von Henrik Schödel bleibt (bis morgen?) auf Rang drei.