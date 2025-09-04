Stadeln »überragend« auf Platz eins - Gebenbacher »Seelen-Balsam«

"Es fühlt sich da oben an der Tabellenspitze schlichtweg überragend an, das kann man nicht anders sagen", teilt ein sehr zufrieden wirkender Stadelner Co-Trainer, der heute für den im Urlaub weilenden Headcoach Manfred Dedaj an der Seitenlinie stand, nach dem 2:0-Erfolg im Aufsteiger-Duell gegen das immer noch sieglose Schlusslicht SC Großschwarzenlohe mit. Der FSV belegt mit zwei Punkten Vorsprung auf Neudrossenfeld (nächster Gegner!) nun Platz eins der Liga. "Die wenigsten haben wohl mit so einem guten Lauf eines Aufsteigers gerechnet", fügt Stefan Laue hinzu und ergänzt sogleich beschwichtigend: "Wir wissen, wo wir herkommen - und wissen auch, wo wir bleiben möchten. Je schneller wir die Punkte beisammen haben, umso besser. Wir wollen versuchen, den Flow solange wie möglich aufrecht zu halten."
In der Begegnung zwischen dem TSV Kornburg und der DJK Gebenbach hatten nach 90 Minuten die Gäste aus der Oberpfalz knapp die Nase vorne. Mit dem einzigen Tor und somit dem Golden Goal im Spiel avancierte Alexander Moratz zum "Man of the Match". Die zuvor seit vier Partien sieglose Kirpy-Truppe rückt mit diesem 1:0-Auswärtserfolg von Rang 16 auf 14 vor. Für die bis dato seit drei Begegnungen ungeschlagenen Mittelfranken hagelte es hingegen die zweite Saisonniederlage, wobei die Kornburger vorerst Platz neun der Tabelle halten können.
Die favorisierte SpVgg Bayern Hof kam in Weiden nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Tittmann brachte die Oberfranken nach 15 Minuten in Führung. In der Folge drehte die Heimelf durch zwei Treffer von Zeitler die Partie. Hofs Durkan sorgte jedoch 15 Minuten vor Schluss postwendend nochmals für den Ausgleich. Hofs Hamann sah kurz vor dem Abpfiff noch Glatt-Rot. Für die Elf von Michael Riester war dies mittlerweile das vierte Remis in dieser Saison. Die Truppe von Henrik Schödel bleibt (bis morgen?) auf Rang drei.
Das Spiel aus Sicht von Stefan Laue (Co-Trainer des FSV Stadeln): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, eine reife Leistung unserer Mannschaft. Wir haben wenig zugelassen, der Gegner ist immer wieder mit langen Bällen in die Tiefe gefährlich geworden. Bis zur 35 Minute haben wir's gut gemacht, haben uns dann aber etwas einlullen lassen.
Nach dem Seitenwechsel haben wir zehn Minuten gebraucht, um unser Niveau wieder etwas zu heben. Dann hatten wir Ball und Heft aber wieder fest in der Hand. Kurz vor Ende haben wir uns dann mit dem 2:0 belohnt. Im Großen und Ganzen war's ein reifer Auftritt, auf den die Truppe stolz sein kann."
Das Spiel aus Sicht von Gebenbachs Trainer Markus Kipry: "Wir haben sehr kompakt gestanden in der ersten Halbzeit, haben sehr gut verteidigt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Selbstbewusstsein hat die Mannschaft bekommen. Das Team hat sich letztlich rigoros an den Match-Plan gehalten und ist sehr diszipliniert aufgetreten. Zum Ende von Hälfte eins haben wir etwas zu viele Standards zugelassen, da hatten wir das berühmte Quäntchen Glück aber auf unserer Seite.
In Hälfte zwei dann ein anderes Spiel: Kornburg hatte umgestellt, hat etwas weniger Fußball gespielt, mehr lange Bälle geschlagen und sich unserem Spiel mehr angepasst. Unsere Abwehrkette hat das aber sehr gut wegverteidigt. Alexander Moratz geht dann im Zentrum durch zwei, drei Leute durch und erzwingt den Treffer, wobei der Torwart machtlos war. In der Folge müssen wir das 2:0 machen, was aber nicht passierte. Am Ende wurd es dann nochmal etwas hektisch, weil der Gegner alles nach vorne geschmissen hat. Unterm Strich gewinnen wir aber nicht unverdient. Der Sieg ist Balsam für die Seele!"
Das Spiel aus Sicht von Michael Riester (Trainer SpVgg Weiden): "Ein tolles, aufreibendes Derby, das am Ende im Unentschieden glaube ich das verdiente Ergebnis gefunden hat. Wenn du das 2:1 länger halten kannst und nicht gleich in der Folgeminute den Ausgleich kassierst, hast du vielleicht die Möglichkeit, mit einem Konter das Spiel zu entscheiden. Nichtdestotrotz hast du selbst nach dem 2:2 noch die Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen."