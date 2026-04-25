Stadeln lebt - und das »Spiel der Saison« in Bamberg

Nein, dass er nicht ehrlich und authentisch ist, kann man Hendrik Baumgart nicht vorwerfen. Generell und insbesondere, was die Beurteilung dieser Partie betrifft. Weil seine Truppe wahrlich nicht schlechter war als der Gegner, ist das Ergebnis "sehr ärgerlich. Wir geraten nach einem dummen Fehler in Rückstand und fangen uns zwei unfassbar billige Kontertore", blickt der TSV-Trainer zurück. "Der ein oder andere war nicht bereit, sich defensiv reinzubeißen. Diese Niederlage haben wir uns selber zuzuschreiben."

Auch wenn seine Truppe nur einen Teilerfolg verbuchen konnte, ein "gerechtes Unentschieden" übrigens. Und auch wenn der Aufstiegszug für den Regionalliga-Absteiger somit endgültig abgefahren ist, ist Bamberg-Funktionär Sascha Dorsch hin und weg. "Das war für mich das beste Spiel der Saison in unserem Stadion." Das hätte nicht nur an der Hutzler-Truppe gelegen, sondern auch an den Gästen aus der Oberpfalz, ein "überragender Gegner. Im ersten Durchgang standen wir unter Druck, nach der Pause waren wir etwas besser".