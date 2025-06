Stadeln in Liga 5: Zeit für neue Legenden

„Diese Jungs sind zur Legende geworden!“ Unmittelbar nach dem über die Relegation geglückten Aufstieg in die Bayernliga fand Manfred Dedaj Worte, die nach purer Emotion klingen - und die man deshalb vielleicht nicht so ernst nehmen darf, oder? Freilich war der ehemalige Regionalliga-Spieler an jenem 31. Mai in einem rauschhaften Zustand – der FSV Stadeln ist für ihn nicht nur eine Trainerstation, sondern mittlerweile eine Herzensangelegenheit. Positive Gefühle hin oder her – in erwähntem Zitat steckt mehr Realismus als zunächst gedacht. Denn mit der 5. Liga feiert der Dorfclub aus dem Stadtgebiet von Fürth den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Und Wegbereiter davon sind natürlich Legenden.

Er ist allerdings nicht der einzige bekannte Name im Kader bzw. dem Team hinter dem Team: Spieler wie Marco Weber, Maximilian Höhenberger oder Max Hering haben schon ausführlich Bayernliga-Luft geschnuppert und stehen somit zweifelsohne für Qualität auf diesem Niveau. „Um erfolgreich zu sein, braucht man solche Eckpfeiler“, erklärt Joachim Schempp. „Und um solche Eckpfeiler zu bekommen, tun wir das Nötige. Aber das ist ja keine Neuigkeit mehr in der Landes- und Bayernliga.“

Dem Fußball-Vorstand ist es in diesem Zusammenhang wichtig, zu betonen, dass in Stadeln – wie andernorts oft mit eklatanten Folgen geschehen - nicht nur in Beine investiert wird, sondern auch in Steine. Die Infrastruktur könne sich sehen lassen, ist der Funktionär überzeugt. Die Mitgliederzahlen hätten massiv zugenommen – und auch die Zahl der Aktiven an der Basis, und allen voran im Jugendbereich könne sich sehen lassen. Stadeln ist also bereit für die Bayernliga, in vielerlei Hinsicht. Zeit für neue Legenden...