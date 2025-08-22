 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Stade vor dem Derby bei A/O: Hiobsbotschaften für den Underdog

Landesliga Lüneburg in der Vorschau

Beim Derby in Ahlerstedt (20 Uhr) erwartet den VfL Güldenstern Stade mit A/O das erste schwere Kaliber. Dabei müssen sie auf zwei Langzeitverletzte verzichten.

„Morgen muss alles funktionieren. Einsatz und Spielglück müssen stimmen“, sagt VfL-Trainer Matthias Quadt. Stade ist klarer Außenseiter, muss sich mit vier Punkten zum Saisonstart aber nicht verstecken. Der Start mit einem 2:0 bei Mitaufsteiger FC Heidetal glückte und vergangene Woche holte die Quadt-Elf ein 1:1 gegen Treubund Lüneburg

Das Derbyfieber habe er in der Trainingswoche gespürt. „Die Jungs haben Bock“, sagt Quadt. Zwei schlechte Nachrichten trübten die Stimmung: Bei Leistungsträger Eric Becker wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Zudem fehlt auch Rapahel Hitzwebel (Schlüsselbeinbruch) lange.

Bei der A/O-Fußballwoche Anfang Juli testeten beide gegeneinander. Das Team vom Trainer-Duo Kevin Speer und Maximilian Künne besiegte den VfL mit 5:2. Jannik Peters traf für Stade. Auf ihn werden beim Flutlicht-Derby auch die Augen gerichtet sein: 2019 wechselte er von Stade nach Ahlerstedt, im Sommer wieder zurück.

Tabellendritter D/A II will Sieg Nummer drei

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die SV Drochtersen Assel II mit zwei Siegen im Rücken das punktlose SV Lindwedel-Hope.

Parallel gastiert der TuS Harsefeld beim TV Jahn Schneverdingen (beide vier Punkte).

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
15:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
20:00live

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
15:00

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
13:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
15:00

Heute, 20:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
20:00

