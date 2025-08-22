Stade vor dem Derby bei A/O: Hiobsbotschaften für den Underdog

Beim Derby in Ahlerstedt (20 Uhr) erwartet den VfL Güldenstern Stade mit A/O das erste schwere Kaliber. Dabei müssen sie auf zwei Langzeitverletzte verzichten.

„Morgen muss alles funktionieren. Einsatz und Spielglück müssen stimmen“, sagt VfL-Trainer Matthias Quadt. Stade ist klarer Außenseiter, muss sich mit vier Punkten zum Saisonstart aber nicht verstecken. Der Start mit einem 2:0 bei Mitaufsteiger FC Heidetal glückte und vergangene Woche holte die Quadt-Elf ein 1:1 gegen Treubund Lüneburg

Das Derbyfieber habe er in der Trainingswoche gespürt. „Die Jungs haben Bock“, sagt Quadt. Zwei schlechte Nachrichten trübten die Stimmung: Bei Leistungsträger Eric Becker wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Zudem fehlt auch Rapahel Hitzwebel (Schlüsselbeinbruch) lange.