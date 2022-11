Stade verliert ganz bitter gegen Tabellenführer Harsefeld siegt in Hagen +++ VSV punktet auf eigenem Platz +++ Landesliga Lüneburg im Überblick

Landkreis. Der VfL Güldenstern Stade hat Tabellenführer Bornreihe alles abverlangt und doch noch in der Nachspielzeit verloren. TuS Harsefeld präsentierte sich in der Fußball-Landesliga erneut in Topform und gewann das Spitzenspiel in Hagen.

Der TuS Harsefeld nimmt dank eines souveränen Auswärtsauftritts drei Punkte mit aus Hagen. Die Gäste traten sehr diszipliniert auf und ließen über die gesamte Spielzeit kaum Torgefahr zu. Schließlich war es ein Doppelschlag, der die Harsefelder auf die Siegerstraße beförderte. Pascal Schawaller traf jeweils nach Vorlage von Dennis Osuch, indem er erst FCH-Keeper Tom Rode die Kugel durch die Hosenträger schoss (24.) und dann ein Missverständnis zwischen ihm und einem Verteidiger dankend ausnutzte (27.).Im zweiten Durchgang erhöhten die Hausherren zwar die Schlagzahl, doch der TuS blieb bis zum Ende aufmerksam. In der Nachspielzeit legte eine Kombination dreier Edel-Joker den dritten Treffer nach: Maximilian Schulwitz gewann das Kopfballduell und Nico Osuch bediente Herman Mulweme, der per Heber zum 3:0-Endstand abschloss (90.+3)."Ich bin heute absolut zufrieden, denn das war ein sehr starkes Spiel von uns", lobt Cheftrainer Julian Geils. "Wir haben nichts zugelassen und waren nach vorne immer wieder gefährlich - ein absolut verdienter Sieg."

Die Enttäuschung war groß beim VfL Güldenstern Stade. Immerhin gelang es dem Kellerkind gegen den Tabellenführer aus Bornreihe zwei Mal in Führung zu gehen, um am Ende durch einen Last-Minute-Tor doch ohne Zählbares dazustehen.Nach einem Foulspiel an Philipp Aue bekamen die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen, den Luca Dammann verwandelte (20.). Die Blau-Weißen antworteten jedoch noch vor der Pause: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Vinzenz van Koll mit dem Kopf zur Stelle (33.).Stade knüpfte auch nach dem Seitenwechsel an eine gute Leistung an und legte erneut vor. Dieses Mal bediente Kemal Savas Außenbahnspieler Aue, der zur erneuten Führung vollstreckte (60.). Der Jubel wehrte jedoch nur für kurze Zeit, weil Jeremy da Rocha Nunes zu viel Platz bekam und das Leder ins Kreuzeck schoss (61.).