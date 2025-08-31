Stade verliert doppelt: Spiel plus Spieler

Das Landesliga-Derby zwischen Stade und D/A war eine klare Angelegenheit. Den VfL schmerzt zudem eine Sperre. Und Hammah hat ein glückliches Geburtstagskind.

Klare Angelegenheit im Landesliga-Derby! Die Kehdinger verfügten über deutliche Feldvorteile, Regionalliga-Leihgabe Sebastian Haut, der mit einer Außenbanddehnung im Knie Teile der Sommervorbereitung verpasste, verlieh den jungen Gästen die nötige Ruhe.

Nach dem Seitenwechsel besorgte Yaman mit einem direkten Freistoß die frühe Entscheidung (54.), Jan-Miklas Steffens und Doppelpacker Wehedemeyer erhöhten mit einem Rechtsschuss (68.) und einem Kopfball (77.).

Mika Wehdemeyer ebnete den Erfolg, als er eine Hereingabe von Abdullah-Mert Yaman mit einem Kontakt im Fünfmeterraum unter die Latte drückte (12.), Haut erhöhte nach einem ruhenden Ball per Kopf (24.).

Dass sich Stades Leistungsträger Jannik Peters in einer bereits entschiedenen Begegnung die Ampelkarte abholte und nächste Woche im Teufelsmoor fehlt, rundete einen gebrauchten VfL-Abend ab (82.).

„Wir müssen nicht darüber reden, dass das ein Klassenunterschied war“, räumt Stades Trainer Matthias Quadt ein, dessen Team nach vier Spielen mit vier Punkten in der Tabelle ins untere Drittel abrutscht. „Mit den Spitzenteams der Liga können wir uns nur messen, wenn alle Spieler da sind, wir einen guten und der Gegner einen schlechten Tag hat.“

Auf der anderen Seite erholt sich D/A von der Last-Minute-Pleite gegen Lindwedel-Hope und führt zumindest bis Sonntag die Landesliga-Tabelle an. „Die Mischung aus Ruhe und Zielstrebigkeit hat uns beim Toreschießen geholfen“, lobt der Sportliche Leiter Benjamin Zielke. „Ein rundum gelungener Abend.“

Tore: 0:1 (12.) Wehdemeyer, 0:2 (24.) Haut, 0:3 (54.) Yaman, 0:4 (68.) Steffens, 0:5 (77.) Wehdemeyer.

Nächste Spiele: Bornreihe – Stade, D/A II – Ottersberg (beide Fr., 5. September, 20 Uhr)