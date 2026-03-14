Stade verliert abermals knapp und torreich - D/A II marschiert

Wacker kämpfende Stader müssen wieder mit einer empfindlichen, knappen Niederlage leben. D/A II spielt wie ein Favorit - inklusive eines Geburtstagstorschützen.
Wieder hält Stade gegen ein Top-Team gut mit, wieder reicht das Engagement nicht für Zählbares. Und das obwohl Louis Gehlken einen Stockfehler des Gegners mit der frühen VfL-Führung bestrafte (3.).
„Dass wir am Ende keine Punkte mitnehmen, ist extrem bitter, weil wir viel mehr Chancen hatten als letzte Woche“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Bornreihe hatte aber auch viele Möglichkeiten und deswegen geht der Sieg insgesamt auch in Ordnung, die Jungs sind aber trotzdem zurückgekommen und hatten sich mehr erarbeitet.“
Leere Gesichter bei enttäuschten Stadern nach der 3:4-Pleite gegen Bornreihe. Foto: Struwe
Die Stader wissen, dass sie für den Ligaverbleib eine Mammutaufgabe meistern müssen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits fünf Zähler und die Mannschaften über dem Strich haben drei ausstehende Nachholspiele in der Hinterhand. Dass einige Stader im Sommer bereits einen neuen Verein gefunden haben, bremst den VfL Güldenstern aber nicht aus.
„Das ist überhaupt nicht zu merken“, betont Quadt. „Wir sind als Team gereift und keiner gibt auf - wir glauben daran, wissen aber auch, dass wir irgendwann die Punkte holen müssen.“
Tore: 1:0 (3.) Gehlken, 1:1 (7.) Lütjen, 1:2 (71.) Schnakenberg, 1:3 (81.) Schiereck, 2:3 (89.) Demirelli, 2:4 (90.) Menger, 3:4 (90.+2) Stern.
Nächstes Spiel: Celle - Stade (Sbd., 21. März, 15.30 Uhr)
Der Spitzenreiter lässt sich auch von Ottersberger Maulwurfshügeln nicht aufhalten und siegt weiterhin dem Oberliga-Aufstieg entgegen.
Mit einem gezielten Flachschuss ins Eck brachte Maurits Nagel den Favoriten in die Spur (11.), kurz darauf dezimierten sich die Ottersberger nach einer Tätlichkeit von Kapitän Artur Janot gegen Niklas von Borstel selbst (23.).
„Wir haben letzte Woche andersrum gesehen, wie sich eine Mannschaft mit einem Mann weniger aufbäumen kann“, erinnert sich Teamchef Benjamin Zielke an das gedrehte Derby in Unterzahl gegen Stade. „Wir haben trotzdem unsere Linie durchgezogen, weiter nach vorne gespielt und in der Höhe verdient gewonnen.“
Geburtstagskind Max Reichardt beschenkte sich schließlich mit dem 4:0-Endstand selbst (68.) und die Kehdinger feiern den siebten Sieg am Stück. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt vorerst 14 Punkte, über Nachholspiele könnte die Konkurrenz zumindest auf sieben Zähler verkürzen.
Tore: 0:1 (11.) Nagel, 0:2 (26.) von Borstel, 0:3 (62., Elfm.) Steffens, 0:4 (68.) Reichardt.
Nächstes Spiel: D/A II - Osterholz (So., 22. März, 15 Uhr)
VSK Osterholz-Scharmbeck - SV Ahlerstedt/Ottendorf: Ausfall.
Weil der Regenfall den Platz in Osterholz-Scharmbeck unbespielbar machte, muss A/O eine Woche vor dem Derby gegen Harsefeld ohne Matchpraxis auskommen.
Nächstes Spiel: A/O - Harsefeld (Fr., 20. März, 20 Uhr)