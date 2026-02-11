Stade und Elbmarsch/Winsen vorne Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord und Süd: Viel Spannung in beiden Staffeln von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Beim Derby zwischen dem SuSV Heinbockel und VfL Güldenstern Stade II hatte der Tabellenführer arg zu kämpfen. – Foto: Privat

Die Rückrunde in den beiden Frauen-Kreisklassen verspricht noch richtig viel Spannung, was den Titel- und Aufstiegskampf angeht. In der Nordstaffel hat der VfL Güldenstern Stade II die Nase vorn, im Süden die SG Elbmarsch/Winsen II.

In der Nordstaffel schickt sich der noch ungeschlagene VfL Güldenstern Stade II an, nach zwei Jahren in die Kreisliga zurückzukehren. Die Elf von Trainer Marcel Lehr führt die Tabelle ungeschlagen an. Es dürfte aber noch einen interessanten Zweikampf mit dem MTV Himmelpforten geben, der bei vier Punkten Rückstand noch eine Partie im Hintertreffen ist. Das Verfolgerduo bilden der FC Oste/Oldendorf III und der SuSV Heinbockel. Mit dem Aufstieg werden diese beiden Mannschaften aber wohl nichts zu tun haben. „Unsere Vorrunde ist gut verlaufen. Mit elf Punkten sind wir zufrieden. Das bedeutet Platz drei und mit nur acht Gegentoren die zweitbeste Defensive. Offensiv dürfen wir aber gerne noch zulegen“, sagt O/O-Trainer Christopher Thielker, der auch die zweite Frauenmannschaft in der Bezirksliga trainiert. Die letzten vier Teams kämpfen allesamt gegen den letzten Platz. Hier hat der FC Wischhafen/Dornbusch auf Platz fünf derweil die besten Karten, liegt drei Zähler vor dem TSV Großenwörden und der SG Freiburg/Oederquart sowie vier vor der SG Hollen/Lamstedt. Absteigen kann kein Team, da es bereits die unterste Spielklasse bei den Frauen ist. FC-Trainer nach Neugründung zufrieden

Der FC Wischhafen/Dornbusch hat bereits ein Spiel mehr im Tabellenkeller ausgetragen. Trainer Matthias Krause ist aber zufrieden: „Unterm Strich haben wir eine gute Vorrunde gespielt, wenn man bedenkt, wie wir die letzten Jahre performt haben. Unser Kader ist etwas größer geworden, daher konnten wir auf das Elfer-Feld wechseln, was uns etwas besser liegt. Sowohl in der Defensive als auch Offensive fehlte uns etwas die Konsequenz, um noch mehr zu punkten. Ein klarer Aufwärtstrend war zu erkennen, was mich positiv für die Rückrunde stimmt.“ Die Spielgemeinschaft FC Wischhafen/Dornbusch gibt es bei den Frauen erst seit dieser Saison, der SV Dornbusch war bislang alleine unterwegs. Vier Teams spielen umden Aufstieg

In der Südstaffel geht es noch ein wenig spannender zu. Keine Mannschaft ist mehr ungeschlagen. Zwei Teams liegen mit jeweils 13 Punkten in der Tabelle vorn, die SG Elbmarsch/Winsen II und der SV Ottensen. „Unsere Vorrunde ist gut gelaufen, wenn man bedenkt, dass wir unter Spielerinnenknappheit litten. Da brauchen wir unbedingt Verstärkung“, so ein zufriedener SV-Coach Michel Steffens.

Dahinter liegt der TVV Neu Wulmstorf II, im vergangenen Sommer aus der Kreisliga abgestiegen, mit nur einem Zähler Rückstand. Das Team von Trainerin Andrea Rothe startete schwach in die Saison, kämpfte sich jetzt mit drei Siegen in Folge wieder an die Spitze heran. Auch die offensivstarke SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen II sollte man nicht abschreiben. Sie liegt nur vier beziehungsweise drei Punkte hinter dem Spitzentrio.

Alina Schumacher (11 Treffer, MTV Himmelpforten) und Jasmin Klimekt (10, SG Scharmbeck/Pattensen/Ashausen) führen in den jeweiligen Staffeln in den Torschützenlisten. – Foto: Struwe/Privat