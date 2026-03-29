Stade startet Rettungstour mit souveränen Pflichtsieg

– Foto: Struwe

D/A II marschiert unbeirrt Richtung Oberliga. Verfolger A/O hat zudem Punkte eingebüßt. Und die Stader Hoffnungen, den Klassenerhalt noch zu schaffen, leben. Der Spieltag im Überblick:







Stades Trainer Matthias Quadt betonte schon vor diesem Spiel, dass er noch an den Klassenerhalt glaubt. Von den noch neun ausstehenden Spielen, müsse der VfL am besten fünf gewinnen, rechnet Quadt vor. „Nun kommen viele 50:50-Duelle, die wir für uns entscheiden müssen“, so Quadt. Das erste seiner Zeitrechnung hat Stade nun gewonnen. „Für uns zählen nur Ergebnisse“, so Quadt. Michael Stern hätte die Stader schnell in Führung bringen können. Er bereitete dann aber das 1:0 durch Ali Demirelli vor. Stern und Jannik Peters hebelten anschließend noch per Doppelpass die TSV-Abwehr aus, den Flankenball von Stern köpfte Matthias Lippek hauchdünn vorbei. Vor der Pause hatten die Stader bei einem Querpass und einen Lattentreffer zwei Mal das nötige Glück.



In der zweiten Halbzeit veredelte dann Louis Ney einen Konter, erst ließ er seinen Gegenspieler fein aussteigen und vollendete dann überlegt ins lange Eck zum 2:0. Die Stader überließen dem TSV zwar mehr Ballbesitz, hatten im Großen und Ganzen aber die Spielkontrolle. Silas Lindenblatt ließ noch drei gute Chancen liegen. Louis Gehlken machte in der Nachspielzeit dann das 3:0. Die Stader halten den Glauben also am Leben. Das nächste Spiel, Gegner ist auswärts Rotenburg, zählt Quadt übrigens nicht zu den 50:50-Spielen. Das wären also Zusatzpunkte in seiner Rechnung. Tore: 1:0 (18.) Demirelli, 2:0 (57.) Ney, 3:0 (90.+3) Gehlken. Nächstes Spiel: Rotenburg - Stade (Sa., 11. April, 15.30 Uhr).

„Mit dem Blick auf die Tabelle haben wir uns natürlich mehr erhofft“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer zur Punkteteilung. „Sie haben uns das Leben aber sehr schwergemacht.“ Sicherlich verfügte die Spielvereinigung über mehr Spielanteile, traf aber auf einen kämpfenden Underdog, der sich gegen den Abstieg wehrt. Heidetal ging nach einem ruhenden Ball durch Fabian Meyer in Führung (25.), dann antwortete A/O nach einem Höft-Eckball durch Merten Hiller mit dem Ausgleich (35.). Als eine feine Kombination von Corvin Höft und Malcolm Brunkhorst in eine Führung mündete, schien der Bann für Ahlerstedt endlich gebrochen. Stattdessen glich der FCH mit einem Fernschuss von Hennek Wischmann schnell aus (55.). Coach Speer sah „nur auf die Chancen geschaut ein gerechtes Unentschieden.“ Tore: 1:0 (25.) Meyer, 1:1 (35.) Hiller, 1:2 (53.) Brunkhorst, 2:2 (55.) Wischmann. Nächstes Spiel: Hagen - A/O (Do., 2. April, 20 Uhr)