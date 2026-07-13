Stade springt ein und dominiert Bliedersdorfs Jubiläumsturnier von Tageblatt · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Jannik Holthusen erzielte das "Tor des Turniers" in Bliedersdorf. Foto: Struwe

Bestes Wetter, keine Verletzten und 260 Zuschauer. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf zieht eine positive Bilanz nach seinem Jubiläumsturnier. Sportlich überzeugte ein Favorit.

Der SV Bliedersdorf feiert seinen 60. Geburtstag. Die FSV Bliedersdorf/Nottensdorf lud deshalb zum Rewe-Cup ein. Der VfL Güldenstern Stade mischte sich kurzfristig ins Teilnehmerfeld und dominierte das Turnier aus sportlicher Sicht. Weil die SG Lühe unter der Woche seine Teilnahme absagen musste, übernahm der Landesliga-Absteiger den frei gewordenen Startplatz – selbst war den Stadern ihr Testspielgegner abgesprungen.

Zunächst besiegte der Favorit im Bezirksliga-Duell die VSV Hedendorf/Neukloster mit 6:0. Jannik Holthusen sorgte mit einem sehenswerten Freistoß für den „Treffer des Turniers“. Im Endspiel stand der VfL Güldenstern Stade dann den gastgebenden Bliedersdorfern gegenüber, die zuvor Bezirksliga-Absteiger Deinste (2:0) bezwungen hatten. Der Favorit aus Stade machte ein weiteres Mal das halbe Dutzend voll.