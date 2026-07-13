Stade springt ein und dominiert Bliedersdorfs Jubiläumsturnier

Bestes Wetter, keine Verletzten und 260 Zuschauer. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf zieht eine positive Bilanz nach seinem Jubiläumsturnier. Sportlich überzeugte ein Favorit.
Der SV Bliedersdorf feiert seinen 60. Geburtstag. Die FSV Bliedersdorf/Nottensdorf lud deshalb zum Rewe-Cup ein. Der VfL Güldenstern Stade mischte sich kurzfristig ins Teilnehmerfeld und dominierte das Turnier aus sportlicher Sicht.
Weil die SG Lühe unter der Woche seine Teilnahme absagen musste, übernahm der Landesliga-Absteiger den frei gewordenen Startplatz – selbst war den Stadern ihr Testspielgegner abgesprungen.
Zunächst besiegte der Favorit im Bezirksliga-Duell die VSV Hedendorf/Neukloster mit 6:0. Jannik Holthusen sorgte mit einem sehenswerten Freistoß für den „Treffer des Turniers“.
Im Endspiel stand der VfL Güldenstern Stade dann den gastgebenden Bliedersdorfern gegenüber, die zuvor Bezirksliga-Absteiger Deinste (2:0) bezwungen hatten. Der Favorit aus Stade machte ein weiteres Mal das halbe Dutzend voll.
Die VSV wollten nach einer gebrauchten Rückrunde in der abgelaufenen Spielzeit unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis landen. Hedendorf stellt sich im Sommer einen weiteren Umbruch und hat in der Vorbereitung noch einen weiten Weg zu gehen. Bei der 1:4-Niederlage gegen den Deinster SV war den VSV das fehlende Selbstvertrauen anzumerken. Zuvor krönten sich die NoKi-Legenden beim Turnier der zweiten Mannschaft zum Sieger.
„Wir sind insgesamt mit unserem Jubiläumsturnier sehr zufrieden, weil wir gerade am Freitag nicht mit der hohen Zuschauerzahl gerechnet haben“, freut sich FSV-Trainer Rainer Rambow. „Das Teilnehmerfeld war sehr attraktiv und die Spiele waren neben den hohen Siegen des VfL Güldenstern Stade auch sehr spannend.“