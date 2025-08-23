Stade schnuppert bei A/O am Ausgleich - doch es wird deutlich

Das Ergebnis ist letztlich wie erwartet. Doch A/O macht es im Derby gegen Aufsteiger Stade „unnötig spannend“.

Mit einem Derbysieg hat die SV Ahlerstedt/Ottendorf am Freitagabend zum Auftakt in den 3. Landesliga-Spieltag ihren Saisonstart gekrönt. Die Hausherren kontrollierten das Geschehen im ersten Durchgang, waren in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel aber nicht klar genug. Dennoch münzten Samuel-Maurice Eßer (11.) und der wuchtig abschließende Eren Badur (35.) die Überlegenheit der Spielvereinigung auf die Ergebnistafel um.

Nach dem Seitenwechsel verlor der Favorit ein wenig den Faden, als Louis Gehlken mit einer feinen Einzelaktion nach einem Konter den Anschlusstreffer markierte (47.). Mit dem Anbruch der Schlussphase hätte beinahe der Stade-Rückkehrer und Ex-Ahlerstedter Jannik Peters die Geschichte des Spiels geschrieben, doch Torhüter Mark Osnowski verhinderte gegen den ehemaligen Teamkollegen den Ausgleich (77.).

Schließlich brach Eßer mit seinem zweiten Treffer die Hoffnungen der Gäste nur wenige Augenblicke später (79.), ehe Joker Malcolm Brunkhorst nach einem Konter den Deckel draufmachte (86.).

„Wir haben es unnötig spannend gemacht und müssen daran arbeiten, unser Spiel 90 Minuten durchzuziehen“, sagt A/O-Coach Kevin Speer, dessen Team aus drei Spielen die volle Punktausbeute sammelte. „Der Saisonstart ist top, wir sind auf einem guten Weg, müssen das aber Woche für Woche bestätigen.“

Auf der anderen Seite kassierte Aufsteiger VfL Güldenstern nach einem Sieg und einem Remis die erste Niederlage. „Im Endeffekt haben wir verdient verloren, in der ersten Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Wir können die Niederlage, die kein Beinbruch für uns ist, gut einschätzen und müssen weiterarbeiten.“

Tore: 1:0 (11.) Eßer, 2:0 (35.) Er. Badur, 2:1 (47.) Gehlken, 3:1 (80.) Eßer, 4:1 (86.) Brunkhorst.

Nächste Spiele: Stade - D/A II (Fr., 29. August, 20 Uhr), Ottersberg - A/O (So., 31. August, 15 Uhr)