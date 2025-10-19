Stade punktet nach langer Zeit - A/O besiegt eine Spitzenmannschaft

VfL-Trainer Matthias Quadt hatte gute Laune: Nach acht Niederlagen in Folge holte sein Team wieder einen Punkt. „Wenn man so viele Rückschläge kassiert, ist man verunsichert. Aber heute war das nicht zu spüren. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem auf die jungen Spieler“, sagte Quadt. Gleich vier A-Jugendliche standen in der Startelf des Tabellenvorletzten.

Tore: 1:0 (26.) Talu, 1:1 (49.) Baskin, 1:2 (68.) Phillips, 2:2 (80.) Woitschek.

Nächstes Spiel: Stade - Schneverdingen (So., 26. Oktober, 14 Uhr).