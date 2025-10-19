 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
– Foto: Struwe

Stade punktet nach langer Zeit - A/O besiegt eine Spitzenmannschaft

Der 11. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick

A/O zeigt eine Top-Leistung beim bisherigen Tabellenführer, Harsefeld ärgert sich über Fehler und D/A II wechselt den Sieg ein. So lief der Landesliga-Spieltag.

Heute, 15:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
1
2
Abpfiff

Die Kehdinger betrieben zunächst Chancenwucher, Nick Dehde vergab vor der Pause einen Strafstoß. Dann ging Schneverdingen in Führung. „Aber wir haben weiter an uns geglaubt und personell reagiert“, sagte D/A-Coach Milan Schweiger. Die eingewechselten Tanju Gülüm und Finn Wendler schossen die Gäste schließlich zum Sieg. „Das war ein reines Mentalitätsspiel“, so Schweiger. Sein Team ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Jetzt kommt der Zweite Bornreihe.

  • Tore: 1:0 (68.) Pinto Cielho, 1:1 (78.) Gülüm, 1:2 (90.+4) Wendler.
  • Nächstes Spiel: D/A II - Bornreihe (So., 26. Oktober, 14 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
1
3
Abpfiff

Mit einer überzeugenden Leistung hat A/O den bisherigen Tabellenführer geschlagen. „Letzte Woche gegen D/A II (2:2) und heute waren unsere besten Saisonleistungen. Kampf und Leidenschaft haben gestimmt“, sagte Trainer Kevin Speer. Erstmals ist A/O ohne Aushilfsspieler ausgekommen. Die Rückkehrer Enes Badur, der nach seiner Nasen-OP vor anderthalb Wochen mit Gesichtsmaske spielte, und Torschütze Malcolm Brunkhorst seien zwei Unterschiedsspieler gewesen, so Speer.

  • Tore: 1:0 (24.) Pals, 1:1 (32.) Er. Badur, 1:2 (66.) Weigand, 1:3 (90.+7) Brunkhorst.
  • Nächstes Spiel: A/O - Celle (So., 26. Oktober, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
2
2
Abpfiff

VfL-Trainer Matthias Quadt hatte gute Laune: Nach acht Niederlagen in Folge holte sein Team wieder einen Punkt. „Wenn man so viele Rückschläge kassiert, ist man verunsichert. Aber heute war das nicht zu spüren. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem auf die jungen Spieler“, sagte Quadt. Gleich vier A-Jugendliche standen in der Startelf des Tabellenvorletzten.

  • Tore: 1:0 (26.) Talu, 1:1 (49.) Baskin, 1:2 (68.) Phillips, 2:2 (80.) Woitschek.
  • Nächstes Spiel: Stade - Schneverdingen (So., 26. Oktober, 14 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
3
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
4
1
Abpfiff
„Das Ergebnis ist definitiv zu hoch“, sagte TuS-Trainer Nico Matern, erkennt aber auch an: „Rotenburg ist eine Spitzenmannschaft, die jeden Fehler gnadenlos ausnutzt.“ Wie beim 2:1, als Lukas Brünjes am Ball vorbei trat und Björn Hakansson allein aufs Harsefelder Tor stürmte - der Knackpunkt für Matern. Harsefeld ist jetzt seit fünf Spielen sieglos. Die Rotenburger um den ehemaligen TuS-Trainer Dennis Mandel übernehmen die Tabellenführung.

  • Tore: 0:1 (13.) Bondombe Simba, 1:1 (45.), 2:1 (48., FE) beide Hakansson, 3:1 (68.), 4:1 (87.) beide Krämer.
  • Nächstes Spiel: Harsefeld - Hagen/Uthlede (Sa., 25. Oktober, 18.30 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
5
0
Abpfiff

