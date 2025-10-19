Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Struwe
Stade punktet nach langer Zeit - A/O besiegt eine Spitzenmannschaft
Der 11. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick
Die Kehdinger betrieben zunächst Chancenwucher, Nick Dehde vergab vor der Pause einen Strafstoß. Dann ging Schneverdingen in Führung. „Aber wir haben weiter an uns geglaubt und personell reagiert“, sagte D/A-Coach Milan Schweiger. Die eingewechselten Tanju Gülüm und Finn Wendler schossen die Gäste schließlich zum Sieg. „Das war ein reines Mentalitätsspiel“, so Schweiger. Sein Team ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Jetzt kommt der Zweite Bornreihe.
Mit einer überzeugenden Leistung hat A/O den bisherigen Tabellenführer geschlagen. „Letzte Woche gegen D/A II (2:2) und heute waren unsere besten Saisonleistungen. Kampf und Leidenschaft haben gestimmt“, sagte Trainer Kevin Speer. Erstmals ist A/O ohne Aushilfsspieler ausgekommen. Die Rückkehrer Enes Badur, der nach seiner Nasen-OP vor anderthalb Wochen mit Gesichtsmaske spielte, und Torschütze Malcolm Brunkhorst seien zwei Unterschiedsspieler gewesen, so Speer.
VfL-Trainer Matthias Quadt hatte gute Laune: Nach acht Niederlagen in Folge holte sein Team wieder einen Punkt. „Wenn man so viele Rückschläge kassiert, ist man verunsichert. Aber heute war das nicht zu spüren. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem auf die jungen Spieler“, sagte Quadt. Gleich vier A-Jugendliche standen in der Startelf des Tabellenvorletzten.
„Das Ergebnis ist definitiv zu hoch“, sagte TuS-Trainer Nico Matern, erkennt aber auch an: „Rotenburg ist eine Spitzenmannschaft, die jeden Fehler gnadenlos ausnutzt.“ Wie beim 2:1, als Lukas Brünjes am Ball vorbei trat und Björn Hakansson allein aufs Harsefelder Tor stürmte - der Knackpunkt für Matern. Harsefeld ist jetzt seit fünf Spielen sieglos. Die Rotenburger um den ehemaligen TuS-Trainer Dennis Mandel übernehmen die Tabellenführung.
Tore: 0:1 (13.) Bondombe Simba, 1:1 (45.), 2:1 (48., FE) beide Hakansson, 3:1 (68.), 4:1 (87.) beide Krämer.