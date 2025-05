Stade macht die Landesliga-Rückkehr perfekt - Apensens Serie gerissen

Der VfL Güldenstern Stade setzte sich in dem Nachholspiel in Apensen durch und steht als Aufsteiger fest. Für den Gastgeber endete eine beeindruckende Serie.

Nach der Pause wurde es besser, denn Fynn Linzer markierte früh das 1:0. Sein 26. Saisontreffer. In der Folge traf er mit gekonntem Heber die Latte und der quirlige Sturmkollege Raphael Hitzwebel scheiterte am Pfosten.

In der bis auf die Endphase souveränen Abwehr bildeten Luca Dammann und David Vollmers ein überaus stabiles Bollwerk, beide gefielen zudem mit kluger Aufbauarbeit.

Als Apensen alles riskierte, wackelten die Gäste plötzlich bedenklich, brachten den knappen Vorsprung aber über die Runden und siegten absolut verdient.

Für Gastgeber TSV Apensen ging eine beeindruckende Bilanz von 16 ungeschlagenen Partien zu Ende. Lange Zeit war nur das Prädikat „tapfer verteidigt“ zu loben, im Endspurt war dann aber sogar die Möglichkeiten zum Ausgleich da.

Sebastian Lohse wurde ausgebremst, Julius Tillmann vergab zwei gute Gelegenheiten und so musste die Niederlage quittiert werden. Trainer Sönke Ungeheuer war dennoch nicht unzufrieden: „Unsere Konter-Idee ging zu selten auf, der Endspurt war allerdings beachtlich. Letztlich aber geht das Resultat in Ordnung.“

Beide Mannschaften haben am Sonntag in Derbys Heimrecht: Stade empfängt D/A III und Apensen spielt gegen Immenbeck (15 Uhr). Außerdem steht das Topspiel zwischen Hedendorf/Neukloster und A/O II (15.30 Uhr) an. Schon am Samstag haben Harsefeld II (15.30 Uhr, gegen Cuxhaven) und Wiepenkathen (18.30 Uhr, gegen Bokel) Heimrecht.

Tor: 0:1 (9.) Linzer.