Stade hat den besseren Matchplan

Stades Matchplan ging im Duell der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf besser auf. "Wir haben uns diszipliniert an unsere Abwehrketten gehalten und uns gute Konterchancen erarbeitet", sagt VfL-Trainer Eric Weiher. Sein Team scheiterten aber immer wieder an der sehr guten Wiebke Knippelberg, die unter anderem einen Elfmeter hielt. Lara Scheider konnte die Torhüterin unmittelbar nach der Pause überwinden. "Es hat sich ausgezahlt, dass wir vorne mehr individuelle Klasse hatten", sagt Weiher. Am Sonnabend (16 Uhr) kommt der Zweite Böhme. Tore: 0:1 (50.) Scheider.

Die dicht gestaffelte TuS-Defensive schien zu stark. "Westerholz hat wirklich eine gute Idee zu verteidigen und steht im Zentrum sehr kompakt", sagt O/O-Trainer Marco Hendreich. Dieses Mal aber war Jessica Pye dabei: In der Schlussminute machte die eingewechselte Angreiferin mit einem überlegten Abschluss den Unterschied. Typisch für ein ansonsten höhepunktarmes Spiel. Das 1:1 erzielte Maybritt Rinka, ein "Sahne-Freistoß in den Winkel", so Hendreich. Sein Team ist Dritter und reist am Sonnabend zum MTV Wohnste. Tore: 0:1 (19.) Baden, 1:1 (79.) Rinka, 2:1 (90.) Pye. (lw)