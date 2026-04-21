Stade grübelt über Leistungsschwankungen Ist die Mission Klassenerhalt schon bald gescheitert? von Tageblatt · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

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Das so wichtige Heimspiel hat gezeigt: Der VfL Güldenstern Stade kann seine durchaus vorhandenen PS nicht über 90 Minuten abrufen.

Matthias Quadt war vor dem Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede „guter Dinge“. Der VfL Güldenstern Stade wollte einen Dreier einfahren für den Klassenerhalt in der Landesliga. Doch der Trainer erlebte eine erste Halbzeit zum Vergessen. „Ich bin immer noch sauer“, sagt Quadt auch einen Tag nach dem 3:3. Dass es nach dem 0:3-Rückstand zumindest noch für einen Punktgewinn reichte, lag an der Leistungssteigerung nach der Pause. „Die Mannschaft hat sich gut reflektiert, wusste, dass sie schlecht gespielt hat“, so Quadt.

Allerdings: Stade dominierte mit einfachem und leidenschaftlichem Spiel, wie Quadt lobt, nur bis zum Ausgleich. „Und dann ist das plötzlich wieder weg“, sagt Quadt, „das ist schwer erklärbar.“ Stades Leistung fiel wieder ab und der FC hätte sogar noch gewinnen können. Beim 3:4 im Hinspiel hatte Stade eine 3:1-Führung verspielt. Es sind solche Rückschläge, die auf die Saison gesehen auch Kräfte rauben. „Davon haben wir zu viele in den letzten 15 Minuten gehabt“, so Quadt. Vielleicht fehle im Erfolgsdruck und Saisonendspurt auch ein Tick Frische im Kopf.