Stade dreht in der Meisterrunde auf

Der VfL Güldenstern Stade gewann den Meistertitel in der Herren-Ü30-Staffel. – Foto: Verein

Hedendorf/Neukloster brachte das Kunststück fertig, alle zwölf Spiele zu gewinnen. Titelverteidiger MTV Hammah hatte bei solch einer Überlegenheit ebenfalls Probleme zu folgen, landete dennoch auf Platz zwei, allerdings auch schon mit sieben Zählern Rückstand. Im Frühjahr startete die Meisterrunde für die besten sieben Mannschaften, die letzten sechs der Tabelle durften in der Hauptrunde ran. In dieser bestätigte der TuS Eiche Bargstedt seine Ambitionen, Letzter dieser Altersklasse des Landkreises zu werden. Die AHSG Niederelbe, als beste Mannschaft der unteren Hälfte gestartet, holte sich dann auch den Titel „Meister der Hauptrunde“, gewann alle fünf Partien. Eine komplett andere Runde sollte in der Meisterrunde folgen. Sowohl die VSV Hedendorf/Neukloster als auch der MTV Hammah verloren völlig den Faden. Titelverteidiger Hammah, mit den beiden Spielertrainern Tobias Jakob und Timo Elfers, holten gerade mal sechs Zähler in sechs Begegnungen. Am Ende stand ein enttäuschender fünfter Platz. Noch bitterer endete die Saison für die SV Hedendorf/Neukloster. Die Elf von Trainer Christian Brugner, in der Herbstrunde so deutlich überlegen, verlor in den ersten vier Spielen gleich dreimal und hatte frühzeitig den Titel verspielt. Anders verlief es beim VfL Güldenstern Stade, der alle Partien für sich entscheiden konnte und sich somit verdient über die Meisterschaft freuen durfte, knapp vor dem einzigen Verfolger, dem TSV Wiepenkathen.

Weiterer Titel für Stade