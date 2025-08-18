»Stachel saß tief«, aber: Hauzenberg schöpft neuen Mut

Auf die ganz harte Tour lernt der FC Sturm Hauzenberg im Anfangsstadium der neuen Saison die Bayernliga kennen. Auch am vergangenen Samstag wollte es einfach nicht mit dem ersehnten ersten Tor und dem sehnlichst erhofften ersten Punktgewinn klappen. Am Ende verloren die Staffelberger das Kellerduell mit 0:2 bei Türkgücü München. Und schon zu diesem frühen Zeitpunkt scheint klar zu sein: Der Klassenerhalt wird ein ganz schweres Unterfangen! Im Moment geht`s für den Sturm eher weniger um den frustrierenden Blick auf die Tabelle. Es geht darum, endlich ein Erfolgserlebnis einzufahren. Die nächste Gelegenheit dazu haben Obermüller, Traxinger, Stingl und Co. schon am morgigen Dienstagabend. Denn in der Bayernliga Süd steht für die Hauzenberger die erste Englische Woche auf dem Programm. Zu Gast im Staffelbergstadion sind dann die Oberbayern vom FC Deisenhofen. Die Truppe aus dem Münchner Süden, genauer gesagt aus dem Ortsteil der Gemeinde Oberhaching, ist auch eher holprig aus den Startblöcken gekommen. Bislang einen Sieg konnten die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Pummer, der Türkgücü München kurzeitig in der 3. Liga coachte, einfahren. Beim Neuling in Hauzenberg will der FCD, der qualitativ durchaus im oberen Drittel der Bayernliga Süd anzusiedeln ist, den zweiten Dreier einfahren. Anstoß ist am Dienstag um 19:30 Uhr.